Millonarios haría buen negocio: ¿Cuánto recibirá por la transferencia de Edgar Guerra?

Edgar Guerra viajará este mismo miércoles a México, donde, de superar sus respectivos exámenes médicos, se convertirá en nuevo jugador del Club León. El extremo de 22 años no renovó su vinculo con Millonarios y, antes de marcharse gratis, será transferido al fútbol azteca.

Según informó Diego Rueda en El VBar Caracol, el equipo bogotano recibirá 800 mil dólares por la transferencia del extremo nacido en Becerril, cuyo contrato con la institución terminaba a mediados del presente año.

La salida de Guerra a la Liga MX se suma a las partidas de Kliver Moreno, Juan Moreno, Andrés Murillo, Juan David Torres y Elvis Perlaza de Millonarios para este año, además de Fernando Uribe, quien en diciembre pasado decidió poner fin a su carrera deportiva.

Los números de Edgar Guerra con Millonarios

Edgar Guerra debutó en Millonarios en el año 2020, desde entonces ha disputado 99 partidos con el club, 33 de ellos como inicialista y sumando 11 anotaciones, tres de ellas en el presente año, todas en el juego de la primera fecha de la Liga ante el Medellín.

Al haber estado presente en todo el proceso de Alberto Gamero, Guerra acumula el mismo número de títulos con el club: la Copa Colombia del 2022, la Liga del 2023 y la Superliga ganada este año ante el Junior de Barranquilla.

¿Qué dijo Alberto Gamero?

En diálogo con El VBar Caracol, el técnico Alberto Gamero había comentado sobre la situación de Guerra: “El caso de Guerra también tiene una posibilidad de salir, lo que estamos pensando nosotros es tratar de que el jugador esté con la cabeza tranquila, esté con la cabeza aquí si se va a quedar, en eso nosotros no nos vamos a desesperar. Si no se va al exterior, tendrá que quedarse aquí con nosotros, bienvenido sea; si sale la posibilidad al exterior, pues tendrá que irse. Así estamos con todos, no solamente con Montero o con Guerra, el mismo Llinás, que también había escuchado cosas. Estamos con eso, lo importante es que si se quedan aquí, se queden con el mismo entusiasmo, con la alegría de trabajar y se queden con el mismo compromiso de querer sacar eso adelante”.