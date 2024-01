Millonarios, muy cerca de transferir a Edgar Guerra al fútbol internacional

Edgar Guerra, atacante de Millonarios. (Photo by Daniel Munoz/VIEWpress) / Daniel Munoz

La novela de Edgar Guerra y Millonarios estaría muy cerca de llegar a su fin, tal y como lo anticipó el mismo técnico Alberto Gamero, el jugador de 22 años estaría muy cerca de ser fichado por un equipo del fútbol internacional.

El periodista Julián Capera informó a través de su cuenta de Twitter que el extremo podría continuar su carrera en el León de México, equipo con el que ya existiría un principio de acuerdo. “Principio de acuerdo entre Club León y Millonarios para que Edgar Guerra vaya a la primera división del fútbol mexicano”.

🚨 Primicia. Principio de acuerdo entre Club León 🇲🇽 y Millonarios para que Edgar Guerra vaya a la primera división del fútbol mexicano.



El equipo embajador recibirá una compensación económica por rescindir anticipadamente su contrato. pic.twitter.com/YCiUBBRl2I — Julián Capera (@JulianCaperaB) January 31, 2024

El jugador finaliza su contrato con el club a mediados del presente año y, al no poder renovar su vínculo, tomó la decisión de arreglar su salida al fútbol internacional, lo que le representa al equipo una ganancia económica, evitando que en unos meses se marche libre y gratis.

En diálogo con El VBar Caracol, el técnico Alberto Gamero había comentado sobre la situación de Guerra. “El caso de Guerra también tiene una posibilidad de salir, lo que estamos pensando nosotros es tratar de que el jugador esté con la cabeza tranquila, esté con la cabeza aquí si se va a quedar, en eso nosotros no nos vamos a desesperar. Si no se va al exterior, tendrá que quedarse aquí con nosotros, bienvenido sea; si sale la posibilidad al exterior, pues tendrá que irse. Así estamos con todos, no solamente con Montero o con Guerra, el mismo Llinás, que también había escuchado cosas. Estamos con eso, lo importante es que si se quedan aquí, se queden con el mismo entusiasmo, con la alegría de trabajar y se queden con el mismo compromiso de querer sacar eso adelante”.

Los números de Guerra en Millonarios

Edgar Guerra debutó en Millonarios en el año 2020, desde entonces ha disputado 99 partidos con el club, 33 de ellos como inicialista y sumando 11 anotaciones, tres de ellas en el presente año, todas en el juego de la primera fecha de la Liga ante el Medellín.

Al haber estado presente en todo el proceso de Alberto Gamero, Guerra acumula el mismo número de títulos con el club: la Copa Colombia del 2022, la Liga del 2023 y la Superliga ganada este año ante el Junior de Barranquilla.