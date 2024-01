Macnelly Torres, durísimo con Nacional: “No está para pelearle a los equipos grandes”

Macnelly Torres, ídolo de Atlético Nacional, lanzó duras críticas al equipo antioqueño tras la goleada sufrida a manos del América de Cali el pasado fin de semana. El volante barranquillero aseguró en El VBar Caracol que la salida de Jhon Bodmer no solucionaría nada, pues el tema pasa más por los directivos.

“En qué cambia que saquen al técnico y traigan otro con más experiencia, con más cartel, como le quieran decir, de igual forma, el mal manejo viene desde la parte directiva. Hoy hay que reconocer que Nacional no hizo grandes contrataciones, sigue aspirando a lo mismo, es un equipo sin rumbo, que no se sabe realmente a qué le va a apostar”, sentenció Macnelly.

Torres añadió con dureza: “hoy quedó demostrado que Nacional no está para pelearle el torneo a los equipos grandes. Que alguien me recuerde cuándo fue la última vez, en el último año o dos años, que Nacional le ganó a uno de los grandes, porque ya creo que hasta se me olvidó, eso da mucho qué decir de un equipo grande como Atlético Nacional, que no tiene nómina para pelearle a los grandes y me imagino que va a ser mucho peor en los torneos internacionales”.

Y concluyó: “acá no es solamente culpa de Bodmer, es culpa de un equipo, que me imagino que tienen de trabajo, donde analizan contrataciones, donde dicen qué jugador viene, qué jugador sale del equipo, cómo conforman la nómina y creo que están envueltos en una bomba de humo y realmente no se sabe qué va a pasar con Nacional. Sacar un entrenador para traer a otro, sabiendo que el equipo va a seguir siendo el mismo, va a seguir siendo la misma nómina, no me parece que sea algo que realmente le pueda dar la vuelta a un club tan grande como Nacional”.

Atlético Nacional recibirá este jueves al Once Caldas por la tercera fecha del fútbol colombiano. El equipo ganó en su estreno ante Alianza 3-1. Su debut en la fase 2 de la Copa Libertadores será el próximo 21 de febrero, a la espera de su rival que se definirá de la serie entre Aucas de Ecuador y Nacional de Paraguay.