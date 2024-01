Holgado resultado: América se redime de local y golea con contundencia a Nacional

América de Cali y Atlético Nacional protagonizaron un entretenido juego que entre sus diferentes acciones de juego significó el contundente triunfo de los vallecaucanos 4-1 sobre los antioqueños. Nacional, dirigido por John Jairo Bodmer, dejó ver un equipo que mostró muchas falencias ofensivas y defensivas en el partido.

El duelo inició con la propuesta ofensiva del América que ante sus 23.010 aficionados no dudó en salir a buscar el resultado desde el comienzo, Nacional se ubicó rápidamente en el partido y le respondió al local con disparos de Dorlan Pabón de media distancia y jugadas colectivas que llegaron al pórtico defendido por Joel Graterol.

Este enfrentamiento entre dos equipos tan grandes como América y Nacional fue el debut de dos personajes en el local. En primer lugar, César Farías realizó su primera salida como técnico del equipo vallecaucano, mientras que el defensor central Andrés Mosquera Guardia entró por primera vez en el equipo y compartió dupla defensiva con Daniel Bocanegra, quien también llegó en este mercado de fichajes.

América abrió el marcador al minuto 25 por medio de su ídolo Adrián Ramos. El jugador marcado con el dorsal número 20 recibió un pase de Edwin Cardona desde el costado oriental y posteriormente aprovechó su buena puntería y su oportuna ubicación por pegarle por fuera del área. Ramos mandó un balón que a pocos centímetros del arco picó en el suelo y dejó sin opción al portero Harlen Castillo.

Al minuto 34, el partido se detuvo por varios minutos debido a un choque entre Andrés Mosquera y Bernardo Espinosa. En medio de una acción a balón parado del América, los defensores terminaron golpeándose cabeza con cabeza, que los dejó dolidos en el suelo y con la asistencia del cuerpo médico de cada equipo. El partido se reanudó al minuto 39 y los jugadores tuvieron que seguir con el gorro de protección para evitar una lesión más comprometedora.

Antes de terminar el primer tiempo, Andrés Sarmiento alargó la diferencia. Desde un balón largo de Graterol, el atacante aprovechó un balón libre que le quedó, producto de un increíble error entre Sergio Mosquera y el arquero Harlen Castillo. El balón dividido se elevó hacia el arco y le quedó totalmente libre a Sarmiento, que con su pecho llegó a empalmar el balón y decretó el 2-0.

En la segunda mitad del partido, el tercer gol de América llegó desde el banco. Al minuto 64 Sarmiento le dio reemplazo a Rodrigo Holgado, argentino que no estuvo presente en el primer partido y que la primera pelota que tocó, la convirtió en gol. Desde el costado noroccidental, Ever Valencia levantó un balón en el tiro de esquina que tuvo destino al primer palo y ahí estaba Holgado, que empalmó la pelota con su cabeza hacia el arco y marcó la tercera anotación, a pesar del intento de Castillo por evitar el gol.

Bernardo Espinosa marcó el gol del descuento al minuto 74 después de recibir un centro de Daniel Mantilla desde el costado oriental de la cancha que tuvo destino al área. El central se levantó en medio de los centrales y aprovechó su estatura y salto para cabecear el balón y mandar la pelota al fondo de la red.

El gol de Nacional no impidió al América seguir atacando y Ever Valencia paso de generar asistencias a marcar goles. Anotó la cuarta anotación tras recibir un pase en el área, eludir a Mantilla con un enganche hacia afuera y rematar el balón con destino al ángulo derecho del portero.

La desgracia de Nacional no terminaría ahí, pues terminó con la expulsión de Robert Mejía, que se tuvo que ir expulsado al minuto 92 cuando salió temerariamente e impactó el pie izquierdo de Alexis Zapata y dejó a su equipo con 10 hombres. Con esta goleada, América de Cali se redime ante su hinchada y recupera el camino con nuevo técnico abordo y una nómina envidiable compuesta de buenos nombres.

En la próxima fecha, América visitará al Deportes Tolima el miércoles 31 de enero a las 8:20 PM, mientras que Nacional recibirá a Once Caldas el jueves primero de febrero a las 6:10 PM.