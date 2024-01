Denuncian que conductores de Indrive están tomando las calles de Crespo como parqueaderos

Vecinos del barrio Crespo en Cartagena hicieron un llamado al director del Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (DATT), José Ricaurte, para que se haga un control al mal parqueo en las calles principales de la zona.

Residentes del sector aseguraron ante los micrófonos de Caracol Radio, que con el afán de tomar servicios con turistas alrededor del Aeropuerto Internacional Rafael Núñez, muchos conductores que prestan servicios de transporte de pasajeros a través de la plataforma tecnológica Indrive están tomando las vías como parqueadero público.

Luis Antonio González, residente y edil de la Localidad 1, explicó que los puntos más críticos utilizados como parqueadero por parte de estos conductores son la carrera séptima, calle 71 alrededor del campo de sóftbol y la calle 69 entre carreras tercera, cuarta y quinta. Ante esta situación, la comunidad pidió a la autoridad distrital de tránsito instalar la respectiva señalización que indique que en estas vías está prohibido el parqueo, con el objetivo de que los agentes puedan adelantar los comparendos a quienes violen la norma.

“Estamos preocupados por la situación que se presenta alrededor del aeropuerto porque se han tomado las calles como parqueadero de los vehículos y ahora sus estaciones son las vías del barrio. A veces se presenta que un vecino no puede sacar el carro de su propia casa porque ellos están parqueados, incluso hay algunos conductores de Indrive que cuando uno les va a pedir un servicio, inmediatamente dicen que trabajan solo con turistas. Pedimos a José Ricaurte hacer la señalización respectiva donde no se puede parquear para que así los agentes no tengan problema de imponer los comparendos”, expresó González en Caracol Radio.

El edil de la Localidad 1 quien reside en el barrio Crespo, invitó a los conductores de Indrive a buscar otras alternativas de parqueo mientras esperan sus servicios en el barrio Crespo, especialmente desde el aeropuerto Rafael Núñez.

“Hay que buscar alternativas, por ejemplo el parqueadero que está al lado del hotel Corales de Indias que es público. Allí pueden parquear sin ningún inconveniente mientras esperan sus servicios. En la administración pasada, Sacsa, operador del aeropuerto, ofreció una grúa para estar alrededor de la terminal aérea, sin embargo, la administración rechazó esta oferta argumentando que ellos mismos iban a hacer los controles”, puntualizó Luis Antonio González.