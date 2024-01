Congresistas piden respuestas al presidente Petro tras pérdida de los Juegos Panamericanos

Nacional

Tras la pérdida de sede de los Juegos Panamericanos, que tendrían lugar en la ciudad de Barranquilla en el año 2027, el presidente Gustavo Petro hizo pública la fecha límite del trámite para el 30 de enero del presente año. Pese a las intenciones del mandatario, este aún no se ha pronunciado sobre una respuesta por parte de Panam Sports para una posible recuperación de la sede.

El congresista Victor Manuel Salcedo, del partido de la U, le reclamó por medio de un video al mandatario “Señor presidente, hoy es 31 de enero. Los colombianos queremos saber ¿qué pasó con su gestión prometida frente a los juegos panamericanos? ¿Se perdió la sede? ¿Usted pidió la cita ante Panam Sports? Dígale al país presidente que usted no quería los Juegos Panamericanos, que usted renunció a ellos y que ahora que no hay sede, tampoco no ha hecho la gestión para recuperarlos”, denuncia Salcedo.

A esta problemática se sumó el congresista del Pacto Histórico Agmeth Escaf, quién mostró su descontento por medio del siguiente trino “30 de enero y seguimos sin Juegos Panamericanos. Se acabó el tiempo. Los barranquilleros merecemos respuestas, presidente”. Además de esto, afirmó que la situación traerá consigo una pérdida de millones de dólares que la ciudad ya habría pagado para los juegos y se perderá un flujo turístico que generaría miles de puestos de trabajo y beneficios económicos para Barranquilla.

Los directivos de Panam Sports, por medio de una carta efectuada el 8 de enero del presente año, expresaron sus condiciones respecto a los juegos “Estimado Presidente: los Juegos Panamericanos son el evento multideportivo más importante de América; son el gran anhelo para todos los deportistas, y es responsabilidad de Panam Sports velar por el fiel cumplimiento de los contratos firmados, de manera que se garantice un evento de excelencia para los deportistas de América”, se leyó en la carta redactada por el directivo.