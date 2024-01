VNPCS expresó preocupación por fase exploratoria del Galeón San José

En carta dirigida a Adriana Molano Arenas, viceministra de los Patrimonios, las Memorias y Gobernanza Cultural del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes; Francisco Hernando Muñoz Atuesta, director general Veeduría Nacional para el Control Social del Patrimonio Cultural Sumergido De Colombia (VNPCS), manifestó varias inquietudes sobre la viabilidad y transparencia de la fase de exploratoria del Galeón San José.

La Veeduría expresó su preocupación por la fase exploratoria del Galeón San José y las iniciativas planificadas por el gobierno para el próximo mes.

Considera que la Armada puede ofrecer la fortaleza del Estado para proteger el proyecto en el campo de la seguridad. Pero ninguna en el campo científico. Asegura que la Armada no tiene esas competencias y ponerlos a ellos a liderar lo científico es improvisar.

Organizar un foro con participación de expertos y arqueólogos sería conveniente en aras de la transparencia; pero igual de necesaria, la probada independencia de los convocados. Que se desvelen los nombres y hojas de vida de todos los expertos y arqueólogos que vienen acompañando al gobierno en este proyecto hasta ahora.

Proponen que cuando vayan a convocar a expertos internacionales, no dejen por fuera a The Scientific and Technical Advisory Body (STAB) de la UNESCO que ofreció al Estado colombiano su concurso y apoyo incondicional; también se debe incluir al reino de España que también se ha ofrecido a colaborar, así como a la academia internacional.

Aseguran que para determinar qué hay debajo del agua no se tiene que intervenir físicamente el contexto arqueológico, la Armada ya ha registrado el pecio en vídeo en distintas ocasiones. Y para saber cómo se comportarán las piezas extraídas, tampoco tienen ninguna necesidad de intervenir el contexto arqueológico.

Proponen eliminar el manto de secreto: “Esto sí que suena interesante. Más, difícil de creer que quieran eliminar el manto de secreto y seguir en la misma página con el discurso falaz de que el galeón San José está a 600 metros de profundidad. Pues comprobado es, que si el naufragio estuviese a esa profundidad estaría fuera del mar territorial colombiano y si estuviere dentro del mar territorial, nos mienten, pues en la zona de interés no hay 600 metros de profundidad.”