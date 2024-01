La mujer víctima de violencia no es la única que puede denunciar

Cali

El abogado y catedrático Raimundo Tello Benítez, aseguró que cuando una mujer está siendo víctima de violencia ,no es obligación exclusiva de ella ser la denunciante, ya que cualquier integrante de la comunidad que conozca de los hechos puede entregar la información a las autoridades.

“Ustedes como comunidad están absolutamente legitimados para poner en conocimiento de las autoridades el hecho delictivo y las autoridades con esa información tienen que impulsar las investigaciones, ya que no es condición necesaria la queja formulada por la mujer víctima de la agresión”, dijo el abogado consultado por Caracol Radio Cali.

Y añadió que no debe esperar que se califique como violencia intrafamiliar, tentativa de feminicidio o lesiones personales agravadas, por ser mujer y por el contrario reafirma:

“No esperen absolutamente nada, no reclamen que la persona tenga que ir a la autoridad a formular la denuncia a la que está siendo sometida.

¿Un ciudadano puede capturar y llevar ante la justicia y agresor de mujeres?

Recordó el abogado Raimundo Tello Benítez, que existe una figura en la Constitución que se llama la flagrancia, en el artículo 32 y desarrollada en la ley 906 o Código de Procedimiento Penal artículo 301, que dice que se puede capturar a la persona y ponerla a disposición de las autoridades, así que la comunidad cuando vea que un hombre o que cualquier persona agrede a una mujer, inmediatamente pongan el hecho en conocimiento de las autoridades y si las condiciones se les da, captúrenlo porque eso se llama flagrancia.

Precisó el penalista que ese ciudadano que informe o capture a ese agresor de mujeres, deberá acudir ante un juez de la República e informar qué fue lo que ocurrió o ante la Fiscalía si lo requiere en una entrevista y debe por ende arrancar la pertinente investigación.

Y finalizó diciendo el abogado Tello Benítez que no debe la comunidad permitir que se diga que porque la mujer no denuncia no se le puede investigar ni se le puede privar de la libertad al agresor