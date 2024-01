En Ibagué la comunidad protesta por la falta de agua

Ibagué

En Ibagué registra una jornada de protestas que tiene cerradas varias vías de la ciudad por los problemas que se presentan con el suministro de agua por parte del IBAL en los barrios de la comuna 7.

Los bloqueos por parte de la comunidad se encuentran a la altura del Parque de los Venados en el barrio especial El Salado, esta es una de las vías que conecta a Ibagué con el norte del departamento y hay otro punto de cierre en la avenida Ambalá en el sector del barrio Portales del Norte.

“Queremos decirle a la señora alcaldesa que no aguantamos ni un minuto más sin agua, tenemos afectaciones emocionales, tenemos niños, ancianos, personas con discapacidad en terceros y cuartos pisos”, dijo Sandra Serna, presidenta de la Junta de Acción Comunal del Barrio El Salado.

Al igual la líder social manifestó que “le exigimos a la señora alcaldesa que por favor nos pongan el agua porque aquí no tenemos no una gota, así sea por las malas que nos presten atención, hay familias a las que no les llega ni una gota en todo el día, necesitamos que nos atiendan”.

Lo que sucede en la comuna 7 es un reflejo de lo que ocurre en otros sectores de la ciudad debido a los bajos niveles del caudal en el rio Combeima y las quebradas Cay y Chembe que son las que abastecen el acueducto de la capital del Tolima.

Un informe revelado por parte de la empresa de Acueducto y Alcantarillado de Ibagué indica que el rio Combeima ha tenido una disminución de su caudal del 24% y la quebrada Cay supera el 30%.

Los manifestantes piden la presencia de la alcaldesa, Johana Aranda y la gerente del IBAL, Erika Palma, para que se entregue una solución efectiva al problema que completa varios días.