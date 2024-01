Colombia recibirá lo mejor del circo del mundo

Un evento de circo, inclusión y diversidad que se llevará a cabo en el Centro Nacional de las Artes Delia Zapata Olivella y el Centro Cultural Gabriel García Márquez, del 28 de febrero al 3 de marzo.

Un evento al que asistirán más de 10 compañías y artistas internacionales y 50 nacionales. Achura Karpa tendrá una programación variada de sala y calle para el público capitalino, además de ser la sede de la cuarta Conferencia Internacional de Estudios de Circo CaiO (Circus and its Others), que llega por primera vez a América Latina.

Un espacio para disfrutar y admirar el circo en su diversidad y complejidad, a la vez que se entablan conversaciones sobre sus raíces latinoamericanas, sus posturas en relación con la dominación y el maltrato animal, así como su vínculo con lo ritual y espiritual.

El Encuentro llega por primera vez a un país de habla hispana, con Colombia como sede, luego de sus ediciones anteriores en Canadá (2016), República Checa (2018) y Estados Unidos (2021).

Una programación variada que combina las formas rituales de la acrobacia amerindia y el circo tradicional con la solidaridad del circo social, el encanto del carnaval y la experimentación del circo contemporáneo. Se trata de una plataforma para explorar y resaltar el valor cultural y social del circo en Latinoamérica, que ofrecerá espacios de formación, circulación y reflexión alrededor de la diversidad de las prácticas circenses.

En el Encuentro, los asistentes disfrutarán de la diversidad del circo con puestas en escena de acróbatas, equilibristas, contorsionistas, malabaristas, bailarines, técnicas aéreas, magia y espectáculos de fuego, entre otros actos, y también podrán aprender más sobre lo que las prácticas circenses representan y significan para artistas y espectadores.

“No solamente tendremos eventos para que quienes habitan y visitan la ciudad disfruten del circo en sus diferentes expresiones, sino que junto a artistas, académicos y al público en general, exploraremos las raíces e identidades del circo latinoamericano, comprendidas desde las acrobacias rituales amerindias con su carácter espiritual y comunitario. Buscamos ofrecer una perspectiva más amplia del circo, de las artes y de las sociedades de hoy”, dijo Olga Lucía Sorzano, directora y fundadora de Artemotion, organización que da vida al Encuentro.