Bomberos reportan control de las emergencias por incendios forestales en el departamento

Cúcuta

Un parte de tranquilidad entrega la Delegación de Bomberos de Norte de Santander frente a las emergencias por incendios forestales que se presentaron en el departamento durante las últimas semanas.

Los organismos de socorro reportan el control de las conflagraciones que se encontraban activas y que requerían mayor vigilancia de las autoridades.

“Teníamos cinco emergencias de incendio forestal activas y tuvimos dos incendios estructurales, al día de hoy todas estas emergencias ya se encuentran controladas, están en proceso de liquidación y se está llevando a cabo el manejo de los incendios que fueron más fuertes, uno en Pamplona y otro en Toledo” dijo a Caracol Radio el capitán Julio César Espinosa, delegado departamental de Bomberos.

Asegura que es necesario un proceso de verificación constante para evitar que se reactiven las emergencias y se generen nuevas afectaciones ambientales.

“Cuando un incendio forestal se dice que está controlado, no está liquidado, entonces por eso se empieza con el proceso de liquidación de los focos, de los que si no se tiene un control o un seguimiento adecuado, pueden reiniciarse y activar de nuevo el incendio forestal, por eso es importante la guardia post ceniza en cada uno de los focos para que no quede algún elemento que genere la reactivación de estos incendios” agregó Espinosa.

Hacen un llamado a las autoridades departamentales y municipales a fortalecer los organismos de socorro para brindar una atención oportuna a futuras afectaciones que se puedan generar por altas temperaturas, teniendo en cuenta que estas se extenderán por lo menos hasta el mes de marzo, según el Ideam.