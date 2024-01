Tras el robo de 300 metros de cableado eléctrico, un sector de Envigado está sin luz

El alumbrado público de la Transversal de la Montaña en Envigado, Sur del Valle de Aburrá, está afectado tras el robo de 300 metros de cableado eléctrico. El sector está sin energía desde la noche de este 26 de enero.

El ingeniero de Enviaseo, Juan Pablo Bolívar, contó que se adelantan las labores necesarias para restablecer el servicio lo antes posible. Destacó que esta situación no es nueva en el municipio e insistió que son reiterativos este tipo de hurtos. Dijo que este tipo de cable, por ser aluminio y no cobre, no tiene un valor monetario significativo.

“Estos hechos no son nuevos en el municipio, desde años atrás se viene presentando este tipo de hurtos al cableado eléctrico. Las cuadrillas de alumbrado público trabajan fuertemente para restablecer el servicio”.

Las autoridades advierten que el sector afectado es bastante concurrido por lo que a los conductores y peatones se les recomienda transitar con precaución para evitar accidentes.