Magangué vive con emoción el Festival de Patinaje Copa La Candelaria

El múltiple campeón mundial de patinaje Andrés Jiménez recibió condecoración al mérito deportivo, otorgada por la Gobernación.

Se anuncia inversión de Gobernación y Alcaldía para la recuperación de la pista de Ruta del Patinódromo Hernando Padauí y dos niñas magangueleñas serán invitadas con la selección Bolívar que irá al Circuito Europeo de Patinaje en Alemania.

Este evento, que lleva el sello de apoyo de la Gobernación de Bolívar, Iderbol y la alcaldía de Magangué, cuenta con la participación de 400 niños de los clubes de Cartagena, San Jacinto, Mompox y El Banco Magdalena.

El gobernador de Bolívar, Yamil Arana Padauí, el alcalde de Magangué; Pedro Ali Ali y el gerente de Iderbol, Ariel Zambrano Meza, compartieron con los niños participantes del festival, estimulándolos a que continúen con disciplina, compromiso y entusiasmo su práctica deportiva.

En medio del saludo oficial a los más de 400 deportistas participantes, el gobernador de Bolívar entregó dos anuncios muy importantes: la inclusión de dos jóvenes talentos oriundos de Magangué, Valeria Castro y Carol Madera, para competir como invitadas en la selección Bolívar que estará en el Circuito Europeo de Patinaje de velocidad en las pistas de Geisingen y Gross Gerau en Alemania, programado para el mes de abril.

La otra gran noticia es la inversión para la reparación y ampliación de la pista de Ruta del Patinódromo de Magangué, quedando disponible para eventos nacionales e internacionales del patinaje.

“Feliz de poder compartir con todos estos niños deportistas promesas del patinaje; es un gran evento que busca masificar esta disciplina en Magangué. Hoy hemos querido premiar el esfuerzo y la disciplina de dos grandes patinadoras, Valeria Castro y Carol Madera, quienes estarán acompañando al equipo mayor de patinaje de Bolívar, a la gira europea en el mes de abril; además, a través del Iderbol y con el apoyo de la alcaldía, recuperamos la pista de Ruta del Patinódromo Hernando Padaui, para que reciba importantes eventos nacionales”, indicó el mandatario de los bolivarenses.

Homenaje al Mono Jiménez, el mejor patinador de Colombia

En medio del protocolo y acompañados de varios de los mejores integrantes del equipo de patinaje de Bolívar, el gobernador Yamil Arana y el gerente de Iderbol, Ariel Zambrano, hicieron un reconocimiento muy especial al patinador Andrés Mauricio Jiménez Torres, otorgándole la Medalla “Orden Rafael Núñez Honor al Mérito Civil”, por su idoneidad deportiva en sus más de 20 años de consagración y éxitos en la práctica deportiva.

“Fue un momento muy especial donde nuestro gobernador, Yamil Arana, condecoró con una exaltación a la máxima orden Rafael Núñez, al patinador Andrés Jiménez, por todo los logros obtenidos en al año 2023, donde no sólo dejó en alto los colores de Colombia, sino de Bolívar; es un reconocimiento bien merecido a un deportista que ha sido ejemplo para muchos otros patinadores”, explicó Ariel Zambrano, gerente de Iderbol

Por su parte, Andrés Jiménez, expresó que es un reconocimiento muy especial para su carrera. “La verdad no me lo esperaba, sin embargo, creo que ese esfuerzo por luchar y dejar los colores de mi departamento en alto me ha valido este importante reconocimiento y doy gracias al gobernador Yamilito Arana y al gerente de Iderbol, Ariel Zambrano, por todo su apoyo y esto me motiva a seguir trabajando cada día más y seguir cosechando triunfos”.

Luego del acto de reconocimiento, Andrés Jiménez y sus compañeros monarcas mundiales: Geiny Pájaro, María Fernanda Timms, Sheila Muñoz, Elizabeth Arnedo, Salomón Carballo, Juan Guillermo Bolívar y Alejandro Tabares, hicieron una emocionante exhibición de la prueba de relevos en la pista del Patinódromo Hernando Padauí de Magangué; al final los más emocionados fueron los niños participantes del festival, que lograron tomarse una foto con sus ídolos.