Descubre las nuevas canciones de la ultima semana de enero

Terminando el primer mes de este año 2024, los artistas de los distintos géneros existentes en Colombia, muestran sus “cartas” musicales para conquistar a sus seguidores.

Aquí te mostramos cuales son:

Cuando Maluma y J Balvin se unen, el mundo de la música latina, ¡tiembla! Y en esta ocasión, los dos iconos e ídolos globales, presentan su segunda y anunciada colaboración, después de “Que Pena”, se trata de “GAFAS NEGRAS”. Una canción incluida en el más reciente álbum de Maluma, DON JUAN, trabajo nominado al Grammy americano en la categoría “Best Latin Pop Album”.

Su cadenciosa letra relata la historia de dos amigos disfrutando y “perreando” (bailar reggaeton), en una discoteca.

El video fue grabado en la ciudad de Medellín, Colombia, durante el lanzamiento exclusivo de Don Juan, junto a los más cercanos amigos de la industria urbana, en la ciudad paisa. Un momento único y una sorpresa perfecta ante la salida de J Balvin para captar la reacción de los invitados que lucían gafas negras y se encontraban viviendo de una fiesta histórica. Fue dirigido por César “Tés” Pimienta de Royalty Films y Juan Pablo Caldas.

Con “SI SABE” el artista colombiano Blessd, nos presenta su visión amplia y vanguardista del sonido urbano global.

Blessd se compromete en este disco a llevarnos por su propio universo musical demostrando su propuesta como artista y conocimiento sobre el género. Dentro de este trabajo musical podremos descubrir la gran cantidad de influencias, sonidos y colaboraciones inmersas en lo que sin lugar a duda evidencian la evolución de un artista dentro de industria.

Estas son las canciones que lo conforman:

1. Condenado Al Éxito II, 2. Si Sabe Ferxxo Ft. Feid, 3. Eso Es Todo Prod. Sky Rompiendo,

4. Sornerito, 5. Mas Raro, 6. Hagale Ome Ft. SOG, 7. Nada Que Decir, 8. Fletecito Ft. SOG

9. Ojos Azules Ft. Peso Pluma y SOG, 10. Chimba De Tema Ft. Leka El Poeta,

11. Ojitos Rojos Remix Ft. Ryan Castro y SOG, 12. Palabras Sobran Remix Ft. Ryan Castro, Bryant Myers y Hades66

13. Si A Bueno Ft. Jory Boy, 14. A2P Ft. Pirlo, Yovngchimi, Neutro Shorty y NLE Choppa

La banda sonora de la nueva serie original de Prime Video, “Zorro”, es de la banda colombiana MORAT, La serie se estrenó en los Estados Unidos y Latinoamérica el pasado 19 de enero, alcanzando ocupar los primeros lugares de tendencia, #1 en México y #8 en Estados Unidos, y ya está disponible en España, Portugal y Andorra.

La canción “Perderme” de Morat, es la cuarta entrega de la próxima banda sonora, lanzada a través de Universal Music Latino, que contará con 14 canciones originales interpretadas por destacados artistas como los son Juanes, Luis Fonsi, Carin León, La Santa Cecilia, Cami, Adriel Favela, Morat, Joaquina, entre otros.

Bad Gyal lanza su esperado álbum debut , ‘La Joia’, un proyecto que personifica su esencia artística y marca su esfuerzo más ambicioso hasta la fecha. Titulado “La Joya” en catalán (su lengua materna), el álbum lleva a los oyentes en un viaje inmersivo a un universo musical y artístico inspirado en las sensaciones evocadas por una joya, que simboliza la fuerza, la riqueza y la belleza. ‘La Joia’ cuenta con producción de El Guincho, MAG, Merca Bae, Nely El Arma Secreta, Sky Rompiendo, Scott Storch y muchos más.

El lanzamiento llega junto con un nuevo video musical de “Perdió Este C…”. Dirigido por Félix Bollaín y producido por ROMA, Bad Gyal y Martiño Rivas protagonizan el reencuentro de una pareja que acaba de separarse. Bad Gyal, más empoderada que nunca, decide ignorar a su ex y divertirse con sus amigas.

Los intérpretes del regional colombiano, Ciro Quiñonez y Bryan Muñoz, se unen al reconocido productor musical Yohan Usuga en “A Lo Hecho Pecho”, el segundo sencillo del proyecto “Regional Live By Yohan Usuga”, su primer álbum de estudio con 18 canciones, que bajo el nombre de su marca Felinos Producciones, congrega a los mejores cantantes del género en Colombia y también a 2 de los exponentes más representativos de México.

Tras el éxito de “Culpa De Quién”, el primer track del disco con las voces de Jessi Uribe y el coreano Zion Hwang, llega “A Lo Hecho Pecho”, una canción perfecta para acompañar a quienes tienen el corazón roto. Compuesto por Ciro Quiñonez, Simón Escobar, José Álvarez, Gabriel Morantes, Tomás Botero y Lucas Arnau, el tema es una invitación a ahogar el despecho.

Christian Nodal comienza este 2024 estrenando el que promete ser su nuevo hit: “La intencion” junto a Peso Pluma, tema que ya se encuentra disponible en todas las plataformas.

Versátil como pocos, Nodal escribió este corrido tumbado –junto a Brian e Isaías Sandoval– a la medida para su colega el Doble P, marcando la diferencia con su sello indiscutible del mariacheño y su privilegiada voz.

“Empezar este nuevo año cumpliendo el sueño pendiente de dos chamacos que comenzaron en esto por amor a la música, buscando expresar en letras y melodías lo que queríamos decirle al mundo, es todo lo que puedo pedir”, aseguró el artista.

“Peso Pluma pertenece a una generación que busca que el mundo conozca su música, que lleva aroma a rancho, a hierba y galope. Estamos muy felices con el resultado de cómo nos quedó ‘La Intención’, está hecha con la intención de que la amen tanto como nosotros a ustedes”, agregó Nodal.

“La Intención” cuenta la historia de un hombre que se vuelve loco por una mujer comprometida en una relación que ya no funciona. Es una canción atrevida y sexy, con un doble sentido poético que la hace irresistible.

En una trascendental colaboración para la música latina, la destacada intérprete y compositora puertorriqueña Kany García, se ha unido por primera vez a la reconocida cantautora mexicana Carla Morrison para el estreno del nuevo sencillo, Que Vuelva. Este junte representa la convergencia de dos talentosas artistas creativas, cuyas contribuciones individuales al panorama musical femenino han dejado sus huellas en sus respectivas audiencias.

“Esta colaboración es una de mis favoritas, llevaba tiempo deseándola porque admiro y respeto muchísimo el talento de Carla y todo lo que con su arte ha logrado. Este tema es especial, porque fue creado y diseñado para que quienes lo escuchen lo sientan en el alma y lo canten a pulmón con nosotras. Estoy agradecida de que hayamos podido coincidir y juntas crear una canción tan hermosa”, explicó Kany García quien se encuentra inmersa en la producción de su próximo álbum y en su esperado regreso al Coliseo José Miguel Agrelot en su tierra natal, Puerto Rico

Marc Anthony inicia el 2024 con un nuevo sencillo y video de su primera incursión en el contagioso género de Bachata titulado “PUNTA CANA”.

En “PUNTA CANA”, Marc Anthony muestra una exploración cautivadora de uno de los géneros más famosos de la música tropical, donde combina hábilmente elementos tradicionales de la bachata con su estilo distintivo y su fascinante voz.

La nueva canción es una coproducción de Marc Anthony y Sergio George y la unión de los creadores musicales resalta una profundidad y un atractivo únicos en la composición. Los escritores que se han unido a la creación del tema incluyen a: Marc Anthony, Lenier Mesa, Carlos Humberto Domínguez, Roberto Carlos Sierra Casseres, José Carlos García, Edgardo Antonio Miranda Beiro y Andy Clay Cruz.

El video musical fue dirigido por el galardonado creador visual Carlos Pérez (Elastic People) y presenta la nueva colección de relojes Bulova de Marc Anthony.

Líricamente, “PUNTA CANA” se adentra en el ámbito de la nostalgia y el anhelo. Retrata ingeniosamente las complejidades de un amor pasado, evocando un profundo anhelo por el resurgimiento de lo que alguna vez fue un hermoso romance. El coro, con su emotiva repetición, transmite eficazmente el tema central: un profundo deseo de reconciliación y reconexión.

La legendaria agrupación vallenata, Los Diablitos, que ha dejado una huella imborrable en la música colombiana desde su fundación en 1985 por Omar Geles y Miguel Morales, da la bienvenida al 2024 con un emocionante lanzamiento. Renovados y llenos de energía, Los Diablitos presentan su más reciente sencillo, “Mil Noches”.

“Mil Noches”, compuesta por Alberto “Tico” Mercado, refleja la esencia única y refrescante de esta nueva alineación de Los Diablitos, con sus intérpretes Jorge González, Germán Jaimes en las voces y Guillermo Ortiz en el acordeón. La canción promete cautivar a los corazones de los amantes de la música vallenata pues tiene el sello característico que posicionó a la agrupación como una de las más importantes de la historia de la música colombiana.

La producción musical estuvo a cargo del reconocido Carlos Vásquez, quien ha colaborado con grandes artistas del género y que, además, formó parte de Los Diablitos en años anteriores. La grabación tuvo lugar en los estudios de “Mono” Zabaleta en la ciudad de Valledupar, bajo la producción ejecutiva de Codiscos.

Este nuevo sencillo se desprende del éxito arrollador de “Tres Noches”, del mismo “Tico” Mercado, que se convirtió en un fenómeno en las emisoras musicales y se ha posicionado como uno de los temas más solicitados en los conciertos de la agrupación. “Mil Noches” promete no solo mantener, sino también elevar, el estatus de Los Diablitos en la escena musical.

Con motivo del estreno el 14 de febrero de la esperadísima nueva película Bob Marley: One Love (a través de Paramount Pictures), Island Records y Tuff Gong se enorgullecen de anunciar el lanzamiento de BOB MARLEY: ONE LOVE (MUSIC INSPIRED BY THE FILM), un EP que presenta siete canciones esenciales compuestas por el venerado icono del reggae jamaicano, interpretadas por estrellas contemporáneas como Daniel Caesar, Kacey Musgraves, Wizkid, Leon Bridges, Jessie Reyez, Bloody Civilian y Skip Marley, nieto de Bob Marley.

La familia Marley participó en la elección y aprobación de todas las selecciones del EP. Esto subraya la fuerte y duradera relación de seis décadas con Island Records, la familia Marley y Jamaica, elementos que también se reflejan en la película. También cabe destacar que cinco de las siete canciones del EP tienen su origen en Exodus (1977), el histórico LP de oro de la RIAA de Bob Marley & the Wailers: “Natural Mystic”, “Exodus”, “Waiting in Vain”, “Three Little Birds” y la homónima “One Love”.

“La misión es siempre difundir la música de papá a todos los rincones de la Tierra, y hemos sido muy considerados a la hora de elegir a estos artistas”, dijo Cedella Marley. “Que sus canciones renazcan al mismo tiempo que mostramos al mundo su historia a través de esta película, es algo de lo que mi familia y yo estamos muy orgullosos de formar parte”.

BOB MARLEY: ONE LOVE (MUSIC INSPIRED BY THE FILM)