Alberto Gamero sueña en grande con la Copa Libertadores: “Vamos a trabajar para pelearla”

Alberto Gamero, entrenador de Millonarios. (Photo by Daniel Garzon Herazo/NurPhoto via Getty Images).

El primer título del año en Colombia fue para Millonarios, luego de vencer al Junior de Barranquilla en El Campín y quedarse con la Superliga 2024. El cuadro azul sumó un nuevo éxito en la era Alberto Gamero y llega con toda la motivación para la segunda fecha del torneo local, jornada en la que tendrá que enfrentar al Atlético Bucaramanga en el Alfonso López.

Al respecto habló Gamero en El Alargue de Caracol Radio. El estratega samario pasó página del reciente éxito y dio detalles sobre su nómina, especialmente en el tema de lesionados, teniendo en cuenta que Santiago Giordana y Danovis Banguero entraron en la lista de lesionados. Asimismo se refirió a la posibilidad que tuvo Álvaro Montero de irse al fútbol del exterior.

“Optamos por jugar esos dos partidos, domingo-miércoles, con el primer equipo. Sabíamos entonces esa posibilidad de que iban a haber jugadores que se nos iban a lesionar, pero salimos de dos partidos muy importantes, muy duros y estamos expuestos a eso. Afortunadamente, como lo tengo entendido, es que las lesiones no son graves, no son de mucho tiempo”, sentenció.

Finalmente el estratega valoró el buen ambiente que hay en la institución, desde la parte directiva hasta el grupo de futbolistas, y reconoció que el gran objetivo del año será hacer una muy buena presentación en la Copa Libertadores, poniendo como ejemplo lo hecho por el Deportivo Pereira la temporada pasada.

Lista de lesionados

“Vargas, Pereira y Cataño todavía no van a estar. A uno le falta una semana, a otros les faltan dos semanas, no van a estar. Estamos esperando a que se nos recuperen lo más pronto posible. Ahora Giordana y Banguero entraron a ese departamento médico. Vamos a ver mañana (sábado) a Mackalister Silva, que llegó con un tobillo demasiado inflamado. Yo siempre se los he dicho a ellos, si tenemos esa posibilidad de que están, van a jugar; si no, hay que darle mucho énfasis a los que sí jugarán. Vamos a mirar, todavía la lista de convocados no la hemos dado. Yo sé que Vargas, Pereira y Cataño seguro que no van a estar. Ahí es mirar quién está bien y pondremos el equipo que va a jugar el día domingo contra Bucaramanga”.

“Giordana tiene una molestia en el empeine de su tobillo, prácticamente no pudo hacer nada en el entrenamiento. Además de él, de los que jugaron en Superliga, también están complicados Mackalister y Banguero. A Macka lo voy a esperar hasta mañana (sábado) para ver cómo evoluciona y, seguramente, tanto Banguero como Giordana ya no van a estar. A veces uno dice si se hizo mal o se hizo bien. Nosotros pusimos el mismo equipo que jugó contra Medellín, a excepción de Mackalister Silva porque no podía. Ese mismo equipo tuvo dos partidos intensos, como dice uno ‘de trajín’ y muy competitivos. Sabía que el estadio me lo iban a llenar nuestra afición y quería poner mi equipo, el titular contra Medellín y afortunadamente las cosas se dieron bien; contra Junior, que era una final, el mismo equipo y nos sirvió eso. Ahí comenzamos a pensar si era bueno o malo. Yo, Alberto Gamero, que jugó fútbol, le decía a mis preparadores físicos que llevábamos apenas dos partidos y necesitábamos darle ritmo al equipo. Me dijeron que no podía haber ningún problema, porque veníamos del nivel del mar, cuando jugamos con Junior, y ahora subimos a la altura, a la que ya estamos acostumbrados. Y optamos por jugar esos dos partidos, domingo-miércoles, con el primer equipo. Sabíamos entonces esa posibilidad de que iban a haber jugadores que se nos iban a lesionar, pero salimos de dos partidos muy importantes, muy duros y estamos expuestos a eso. Afortunadamente, como lo tengo entendido, es que las lesiones no son graves, no son de mucho tiempo”.

“En cuanto a lo de Montero, yo tuve una conversación con los directivos y también con él. Hubo una propuesta buena que le llegó a él, pero también pensamos en lo que es Millonarios. A estas alturas, salir de un arquero como Álvaro Montero es complicado para cualquier técnico, muy complicado. La expectativa que tenemos nosotros es que él se quede con nosotros”.

Vara alta en Copa

“No solamente Millonarios, en el fútbol colombiano debemos mejorar a nivel internacional. Lo único que podemos hacer, yo como técnico, es inculcarle a mis jugadores que afuera se juega a un ritmo diferente y nosotros queremos hacerlo. A mí me dolió mucho cuando el año pasado nos eliminaron de la Copa Sudamericana, porque habíamos competido bien esos partidos. Fuimos campeones un miércoles y a la semana teníamos que viajar a Argentina, ese fue el partido en el que quedamos eliminados por un gol de diferencia. Lo que yo sí entiendo de ese torneo internacional es que tiene que haber mucho ritmo de juego, tiene que haber mucha dinámica, debemos tener un equipo muy propositivo, un equipo que donde vaya tiene que salir a buscar el partido. A eso se va a una Copa Sudamericana o Libertadores. Hay equipos que se arman para pelear la Copa Libertadores, así como hay equipos que trabajan para pelearla. Yo quiero trabajar, creo que tenemos un muy buen material, tenemos una muy buena disposición y queremos competir bien. Alejandro Restrepo dejó, por lo menos en los últimos años, un punto muy alto que es pasar la fase de grupos. Los que vamos ahora a esa fase de Copa Libertadores, tenemos que pasar esa fase para superar lo que hizo el profe Restrepo y estamos encaminados a eso”.

“Acá no hay techo, cada torneo es intentar pelearlo, competir lo mejor posible y llegar a la final. En estos torneos que disputamos, está la Liga, que no se puede despreciar. Si hay que ganarla otra vez, hay que hacerlo. Aspiro a eso. Y como todo hay que pelearlo, está lo de la Copa Libertadores. Nos vamos a enfocar mucho. Primero está el torneo colombiano, porque la Libertadores es en abril. Nos enfocaremos, primero, en clasificar acá y en hacer una buena Copa Libertadores, que es el primer objetivo”.

Gran ambiente de trabajo

“Aquí hay una muy buena armonía de trabajo, hay una muy buena armonía con la junta directiva. Nuestro presidente Enrique Camacho, nuestro mayor accionista Gustavo Serpa, la doctora Liliana, en la semana van una o dos veces a la sede. Hay una muy buena armonía en este grupo y no solo es eso, sino también la armonía de trabajo. Creo que lo he dicho 70.000 veces, yo cito un grupo a las 9:30 de la mañana y a las 8 ya hay un grupo o hay jugadores que han ido a trabajar lo que les hace falta o necesitan. Por ejemplo, el caso de Álvaro Montero. Él es de los primeros que llega y cuando lo hace es a trabajar lo que le hace falta, a trabajar lo que su Selección Colombia y el equipo le pide. Eso a uno le da una gran satisfacción. Nosotros somos los primeros que llegamos, el cuerpo técnico, y nos enfocamos en qué necesitan. Una de las cosas también que yo resalto es que tengo un grupo de jugadores, entre comillas, veteranos, que son los que ponen aquí el ejemplo, los que ponen a trabajar a los muchachos. Ustedes saben que los muchachos a veces se relajan y se creen, pero yo tengo una manada de jugadores, comenzando principalmente por el señor Mackalister Silva. Montero ayudando a sus arqueros, Larry ayuda a sus volantes, Leonardo Castro ayuda a sus delanteros. Ellos llegan temprano y es una armonía muy bonita que hay, tanto así que cuando va a debutar un jugador, no solamente Alberto Gamero sino que los mismos jugadores se ponen felices por él. Es porque están viendo que está trabajando bien, que es bueno y quieren verlo”.