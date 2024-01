Estudiantes y docentes denuncian la falta de medidas para ir a clase por los incendios

Bogotá D.C

Los estudiantes y profesores de la Institución Educativa Distrital Manuela Beltrán siguen asistiendo a clases a pesar del humo y de las cenizas que caen por los incendios en la ciudad. Muchos integrantes de este colegio se han enfermado debido a las condiciones climáticas.

Evaluna Lemos, estudiante de esta institución expresó su disgusto por las condiciones en las que debe ir a estudiar, “Los estudiantes vinimos al colegio, con problemas de asma y rinitis a estudiar, sabiendo que la montaña sigue con un incendio y sigue botando humo y nos afecta directamente”.

Las clases se siguen dictando común y corriente, y tampoco les han brindado implementos para protegerse del humo, del olor a quemado ni de las cenizas.

La profesora del colegio, Gladys Santana, denunció la situación en la que deben ir a dar clases y la falta de acción del colegio y de la Secretaría de Educación de la ciudad.

“No entendemos por qué la Secretaría no ha evacuado esta parte donde es también primordial. Inclusive no ha habido medidas de bioseguridad tanto para docentes como para alumnos. Esto es no tener en cuenta la vida de los que estamos aquí”, dijo la profesora.

Hasta el momento, cinco docentes se encuentran incapacitados debido a las consecuencias de los incendios en la capital.