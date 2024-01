Qué pasa si una persona no come por 4 días: efectos físicos y mentales

En la búsqueda de bajar de peso, es probable que algunas personas vean fácil el hecho de dejar de comer sin tener le supervisión de un médico o especialista en temas de nutrición, por eso es importante conocer los pros y contras de este método, el cual debería realizarse de forma correcta y recibe en algunos casos el nombre del ayuno intermitente.

El cuerpo humano está capacitado para sobrevivir varias horas, días e incluso semanas sin comer, pero esto no quiere decir que sea algo positivo para la salud. Son muchas las personas que buscan modificar su aspecto físico por presión social, según los expertos, sin orientarse de una fuente confiable.

Dejar de comer de forma abrupta traerá insatisfacción y será todo un sacrificio sin mucho sentido, pues se ha comprobado que algunos al volver a comer, simplemente recuperan los kilos perdidos, sin ningún buen resultado, como le pasó a Peter Bowes, periodista de la BBC, quien en 2014 se sometió a un ensayo clínico de ayuno intermitente.

“Al terminar cada ciclo de ayuno de cinco días, en los que comía alrededor de un cuarto de la dieta de una persona promedio, perdía entre 2 y 4 kilos. Al comer normalmente durante 25 días, sin embargo, volvía a mi peso original”, contó.

Según, un artículo publicado en Journal of Food Science and Nutrition en 2018, al no comer se van desencadenando progresivamente una serie de procesos orgánicos perjudiciales para la salud a los que vale la pena prestar atención.

Efectos mentales

Diferentes expertos han afirmado que la alimentación influye en la salud mental y el bienestar, por eso pueden causar diferentes efectos.

La doctora Suzanne Dickson, de Universidad de Gotemburgo, en Suecia, y autora principal de la descripción más actualizada en el nuevo campo de la Psiquiatría Nutricional afirmó que han encontrado que existe “una creciente evidencia de un vínculo entre una dieta pobre y el empeoramiento de los trastornos del estado de ánimo, incluida la ansiedad y la depresión”, sin embargo, recalca que no hay evidencia solida sobre los efectos de ciertos alimentos en la salud.

Efectos físicos

El doctor Calos Fabian Ávila afirma que al dejar de comer se dejan de aportar los carbohidratos que se convierten en glucosa y alimentan las células. Aunque hasta 6 horas después de no comer el cuerpo puede funcionar como lo hace normalmente.

Si se suspenden comidas como el desayuno se deja sin glucosa el cerebro y funciones cognitivas como la memorización se verán afectadas. Después de 7 horas sin comer, pueden verse cambios de humor, distracción y reducción de las capacidades cognitivas.

Si ya son 72 horas sin comer, es decir, 3 días, el organismo comienza a buscar otros elementos que pueda convertir en glucosa y como consecuencia se evidencia un empeoramiento de las funciones cognitivas como:

Problemas de concentración.

Problemas de memoria.

Se pierde capacidad de reacción.

Experimentos realizados sobre 72 horas de ayuno han indicado que este influye directamente en el neurometabolismo.

A partir de 3 día hasta el 7, en las mujeres puede ocasionar alteración de su ciclo menstrual, pérdida de densidad ósea y disminución del apetito sexual.