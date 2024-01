“Nos sentimos desprotegidos” líder comunal tras amenazas

Cúcuta

En zozobra, así se encuentran más de 50 líderes sociales en Cúcuta, quienes junto al alcalde Jorge Acevedo y la comandante de la policía Metropolitana, coronel Sandra Mora, recibieron amenazas de muerte por parte del Tren de Aragua y los Ak 47.

“La zozobra es evidente, yo me encuentro hace cinco meses fuera del barrio por este tipo de amenazas. Desconozco a lo que hacen alusión (en los mensajes intimidatorios), dicen que es por colaboración o por trabajos en conjunto con la policía. Nosotros los líderes sociales no hacemos ese trabajo” dijo a Caracol Radio Raúl Arévalo, presidente de la Junta de Acción Comunal del asentamiento humano Colinas del Tunal en Cúcuta.

Aseguró que su enfoque no es trabajar con la policía nacional, “no es nuestra causa, no tenemos tampoco los recursos, ni la protección o seguridad y no nos interesa ese tema”. Argumentó que en su sector están enfocados en la labor social dirigido a mejorar la calidad de vida de su comunidad.

Más información Personal de la salud protesta por el no pago de sus honorarios

Resaltó que hasta el momento las autoridades no se han comunicado con él para establecer alguna ruta de atención.

“A veces nosotros nos callamos estas amenazas para que nuestra familia no sienta el temor”, finalizó su entrevista.