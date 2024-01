Millonarios tomó una decisión: Álvaro Montero no se va

En Millonarios se abrió una novela en torno al futuro de Álvaro Montero. En la última semana, se habló del interés que tenía Estudiantes de La Plata en incorporar al arquero guajiro y el cuadro argentino hasta llegó a presentar ofertas, pero el conjunto bogotano se mantuvo firme en la postura de no dejarlo ir.

Según informó Diego Rueda, director de El VBar Caracol, al club capitalino no le gustó la oferta que se hizo y, por lo tanto, tomó la decisión de no dejar salir al portero de 28 años que renovó su contrato el pasado mes de octubre por tres años más.

“Montero no se va. A Millonarios no le gustó la oferta que se hizo. Y aunque Millonarios sí empezó a mirar alternativas porque estaba negociando, Ospina no viene a Colombia”, dijo Rueda en principio, acotando a la vez el descarte de la opción del guardameta antioqueño de la Selección que entró en la ola de los rumores como posible reemplazo.

“Ospina, la prioridad es cumplir el contrato seis meses y después irse a jugar a la MLS. Va a aprovechar la gira para sus representantes, manejar varias posibilidades. A Millonarios, al menos este semestre no viene. Montero, a no ser que cambien mucho las circunstancias, no se va”, añadió el periodista.

¿Cuál fue la oferta de Estudiantes por Montero?

César Augusto Londoño, director de El Pulso del Fútbol, quien coincide en la información que Millonarios no pretende dejar ir a su arquero titular, dio a conocer anteriormente los valores presentados por parte de Estudiantes para hacerse con los servicios de Montero.

Según el periodista, “Estudiantes ofreció primero US 1.750.000 por Álvaro Montero (28). La segunda oferta US 2.500.000. @MillosFCoficial no lo quiere vender. Montero presiona y se quiere ir. Millos pidió US 6.000.000 de contado”.

Por ahora, si bien Montero quiso regresar al fútbol del exterior, Millonarios le dio prioridad a su proyecto deportivo que radica en darle continuidad a los futbolistas que fueron clave en la obtención del título de la Copa Colombia 2022 y la Liga 2023-I, por solicitud expresa del entrenador Alberto Gamero.