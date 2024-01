Más de 80 incendios han sido controlados en Medellín durante el 2024

Medellín

El alcalde de Medellín habló sobre el problema con incendios forestales que vive el país y que también ha afectado a la capital de Antioquia. Federico Gutiérrez insistió que es una situación a la que hay que ponerle mucha atención.

“Desde el 1 de enero a hoy, más de 80 incendios han sido controlados por nuestros Bomberos. Son más de 65.000 metros cuadrados afectados por incendios. Y vemos la situación tan grave que hay en el país. Entonces nosotros estamos preparados, nosotros hemos dispuesto de todo lo necesario para que nuestros Bomberos puedan realizar su labor. Donde yo sí le pido a la comunidad que tengamos mucho cuidado en esta época de sequía”, insistió ‘Fico’.

Recordemos que el último foco que fue atendido en Medellín fue en la vereda La Palma del corregimiento San Cristóbal.

Pese a que la temperatura en la ciudad ha aumentado al menos 2.2 grados centígrados según evidenció el DAGRD, el alcalde de Medellín hizo un pedido a la ciudadanía.

“Hombre, no puede ser que varios de esos incendios forestales sean por fogatas recreativas, ¿no? ¿Cómo que fogatas en medio de una sequía? No, no, entre todos vamos a ayudar. Y es una forma de cuidarnos”, sentenció Gutiérrez.

Finalmente insiste el Departamento Administrativo de Gestión del Riegos y de Desastres que recomienda no arrojar basuras en los cerros o en las diferentes áreas verdes de la ciudad.