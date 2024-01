Líder sindical devolvió lo que corresponde al incremento salarial que hicieron en el HGM

Medellín

Tras el incremento del 14% que implementó el Hospital General de Medellín con sus empleados de planta, sin ningún acuerdo previo, con los sindicatos, ni con sus trabajadores, uno de los líderes de las tres agremiaciones que existen en el plantel, tomó la decisión de devolverlo.

Juan Camilo Toro, presidente de AsoHGM aseguró que el incremento es un despropósito que el hospital no se puede costear mientras siguen las millonarias deudas de la entidad.

“Pensó que la iba a sacar del estadio aumentándole el salario a los vinculados el 14%, pero entonces cómo quedan los contratistas, cómo queda la gente que está por agremiación, cómo quedan ellos, cuáles son las condiciones laborales dignas para ellos. Por eso fue que saqué personalmente ese comunicado, porque no estoy de acuerdo. Seguramente habrá unos que están de acuerdo, otros no están de acuerdo, o están brincando en una pata con el 14% aumento que hizo el gerente, yo no estoy de acuerdo, porque primero no hay recursos, no se tiene ese respaldo y ese músculo financiero para sopesar ese 14%, muy fácil para el gerente, entonces pensando con el bolsillo del alcalde, de otro”, explicó el líder sindical.

Advierte que pese a la instrucción del alcalde de que cada peso que llegue se destine a lo urgente, que sería el pago de las nóminas de contratistas y especialistas y para los proveedores, el gerente solo estaría cumpliendo con esto, de manera parcial.

“Nosotros le recriminamos al gerente que, si era que no había atendido la instrucción, porque es que el alcalde fue muy claro, los dineros que ingresan son para pagar mano de obra a todos los trabajadores y para comprar insumos. Y lo que hizo el gerente con 8.400 millones de pesos que entraron de Savia Salud fue pagarle a los bancos que él no había pagado, o sea, el dinero que nos retuvieron a nosotros, algunos desde octubre, lo que hizo el gerente fue desatrasarse en esas deudas, como quien dice, para callar a la clase obrera, para que ellos no procedan judicialmente, para que no me sigan denunciando y no me tallen más, sabiendo que ese dinero, esos 8.400 millones de pesos, más los 11.000 que mandaba la alcaldía, con eso sobraba, comprábamos los insumos y se les pagaba a todo el mundo, y hoy ni lo uno ni lo otro”, denunció el señor Toro.

La Alcaldía de Medellín explicó que lo que tiene que ver con los recursos provenientes de los giros directos que hace el distrito al Hospital son los únicos que pueden garantizar que vayan exclusivamente al pago de deudas con el personal médico y proveedores, sin embargo, reconocieron que lamentablemente, mientras Mario Fernando Córdoba esté al mando, la Junta Directiva no puede codirigir con él, por lo que tendrá la autonomía de destinar como considere algunos de los recursos que le llegan a la entidad hasta el 31 de marzo, cuando termina su periodo.