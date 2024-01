La Secretaría de Movilidad de Medellín está colapsada, ¿qué está pasando?

Medellín

La Secretaría de Movilidad de Medellín informó que en este momento está trabajando con una capacidad operativa cercana al 70%, ya que indican desde la dependencia que en el 2019 tenían un presupuesto para grúas, camiones, planchones y demás de entre 26 y 28 mil millones de pesos, pero aseguran que la anterior administración entregó un presupuesto de 8 mil millones de pesos.

“Lastimosamente recibimos una Secretaría de Movilidad en muy malas condiciones. No solamente es lo que hemos encontrado en el cobro coactivo, lo que hemos encontrado en la infraestructura física de la Secretaría y en el parque automotor de los agentes de tránsito, sino que adicional a ello la Secretaría tiene tres patios para inmovilizar vehículos y actualmente está completamente colapsado. Tenemos cerca de 56.000 vehículos en estado de abandono”, señaló el secretario de Movilidad, Mateo González.

El funcionario explicó que la administración anterior sacó una licitación en el año 2022 para vender toda la chatarra en virtud de la Ley de Patios y en la licitación vendieron el kilo de chatarra a 98 pesos, cuando normalmente en el país en este tipo de contratos se vende el kilo en $1.400. Sin embargo, el contrato se dejó adjudicado, pero no se alcanzó a firmar porque intervino la Fiscalía por un posible detrimento patrimonial cercano a los 33.000 millones.

“¿Qué sucede? Que claro, el contratista demanda al Distrito porque quiere ejecutar el contrato que ganó y no tenemos la capacidad de revertir dicho contrato. Hoy no podemos inmovilizar muchos vehículos en las vías porque no tenemos dónde guardarlos y al mismo tiempo tenemos la demanda del adjudicatario y ese contrato es imposible de adjudicar”, manifestó el secretario de Movilidad.

Mateo González le confirmó a Caracol Radio que la Secretaría en este momento se encuentra buscando inmuebles del Distrito que estén libres y que tengan aproximadamente 10.000 metros cuadrados para poder tener una alternativa mientras solucionan el inconveniente jurídico.

“Ya tenemos identificados unos inmuebles propiedad del Distrito que cumplen con dichas características, pero tenemos que adecuarlos, tenemos que organizar el suelo duro, tenemos que hacer el cercamiento, tenemos que hacer toda la logística administrativa para poder empezar allí a guardar vehículos y después los propietarios puedan solicitarlos o reclamarlos. Entonces es una solución que yo espero que podamos tener en los próximos meses. El objetivo es poder tener un nuevo patio para febrero-marzo, pero es una contingencia con la que tenemos que ir dándole manejo mientras solucionamos el tema de la chatarrización de estos 56.000 vehículos”, explicó González.

Concluyó el secretario de Movilidad informando que se está haciendo en estos momentos con los vehículos que infrinjan la ley.

“Aquellos vehículos que tienen sanciones inferiores simplemente se hace el comparendo, y aquellos casos que son sumamente graves, por ejemplo, un vehículo que no tiene SOAT, sí se está haciendo la inmovilización, y lo que estamos haciendo es simplemente, dígamoslo, arrumar los vehículos en la Secretaría, claramente salvaguardando la integridad física de los mismos”, sentenció.

Desde la Secretaría de Movilidad de Medellín aseguraron que hoy los patios tienen una ocupación del 110%.