Águilas Doradas vuelve a Rionegro en busca de un triunfo ante Once Caldas

Águilas Doradas finalmente sí jugará en Rionegro la Liga colombiana. La institución y la alcaldía del municipio llegaron a un acuerdo en cuanto a los problemas de registro de la sede que había desde el 2023 y pusieron fin a la incertidumbre sobre el estadio en el que recibirían a Once Caldas por la fecha 2 del torneo, siendo el Alberto Grisales el que lo albergue desde las 8:20 p.m.

Fernando Salazar había hablado en diálogo con El VBar Caracol de la compleja situación: “Aún no sabemos dónde vamos a jugar. Hemos intentado encontrar puntos de encuentro con la administración de Rionegro, pero ellos han sido enfáticos en informarnos que no cuentan con los recursos, que la administración municipal está en una situación precaria, hay un gran endeudamiento, no hay presupuesto. Tienen una gran cantidad de colaboradores y ahora tendrán que reducir la nómina y la situación del municipio es bastante precaria. Aunque le tienen todo el cariño y el respaldo al el proyecto, desde el plano económico no hay forma alguna de ayudar este año”.

Si bien se pensó incluso en la suspensión del encuentro, el tema ya parece solucionado y el club comunicó que esperan a su afición en el “Nido”, es decir, el estadio Alberto Grisales, en el que vienen jugando desde 2016.

Inicios ligueros

El conjunto de Hernán ‘Darío’ Bolillo Gómez inició con pie derecho el certamen, luego de imponerse en calidad de visitante al América de Cali en el Pascual Guerrero con anotación de Fredy Salazar de penal. El equipo mostró un fútbol diferente al que venía jugando durante el año pasado, pero con la base de algunos jugadores que se mantienen.

Del otro lado, el equipo de Manizales logró imponerse ante su gente, en el Palogrande, 2-1 frente a Boyacá Chicó. El gol del triunfo lo marcó Dayro Moreno, quien llegó a 218 goles y se puso a 7 de poder superar a Sergio Galván Rey (224) como el máximo artillero en la historia del fútbol colombiano.

Las últimas dos veces que se han enfrentado ambos equipos, el cuadro dorado resultó ganador. La más reciente, en Rionegro, fue victoria 2-1, así como la disputada en suelo caldense (1-2). Once Caldas no logra vencer a Águilas Doradas en calidad de visitante hace cuatro juegos, siendo el encuentro del Clausura 2019 el más reciente en el registro.

El juego dará inicio a las 8:20 p.m. y usted lo podrá disfrutar por El Fenómeno del Fútbol de Caracol Radio.