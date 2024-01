Sancionado taxista que circuló por paso peatonal de La Bodeguita

El director del DATT, José Ricaurte Gómez, se reunió en la tarde de hoy con el taxista Jhony González, quien circuló por el paso peatonal de la estación de La Bodeguita.

El conductor presentó excusas por su mal comportamiento en la vía. “Fue una mala decisión en un mal momento. No soy de realizar imprudencias, y en el tránsito me siento arrepentido de esa mala decisión por dejarme seguir del otro compañero y espero que acepten mis excusas, no se repetirá”, explicó.

José Ricaurte, director del Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte, DATT, invitó a los taxistas a cumplir las normas de tránsito, y a no circular por zonas prohibidas para vehículos.

Por transitar por el paso peatonal, el DATT la impuso un comparendo por la infracción D5, que, según el Código Nacional de Tránsito, son 30 salarios diarios legales vigentes.

Esta infracción se aplica por conducir un vehículo sobre aceras, plazas, vías peatonales, separadores, bermas, demarcación y zonas verdes.