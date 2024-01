Premios Oscar 2024: listado de cintas nominadas que puede ver desde la comodidad de su casa

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas anunció el pasado 23 de enero los nominados a los Premios Oscar 2024, evento que premiará una vez más a las mejores producciones cinematográficas del año.

Así las cosas, estas llegaron en medio de las grandes expectativas en torno al fenómeno “Barbenheimer” a la cabeza de la temporada de premios, luego de llenar las salas de cine y teñir las redes sociales con tonos rosa y gris. Estas dos películas, cuyo único punto en común fue haber sido estrenadas el mismo fin de semana en Estados Unidos, recaudaron 2.400 millones de dólares en taquilla en conjunto y esperan consagrarse en la 96ª edición de los Premios de la Academia.

Detalles de las nominaciones

Sin embargo, algo que causó sorpresa por partida doble fue ver por fuera de la contienda a la directora de ‘Barbie’ Greta Gerwig, y a su protagonista Margot Robbie, al tiempo que su colega America Ferrera, con un monólogo sobre lo difícil que es para las mujeres satisfacer las expectativas de la sociedad, se coló en la categoría de reparto. Estos desaires provocaron la indignación del nominado a actor de reparto Ryan Gosling.

“No hay Ken sin Barbie, y no hay película de ‘Barbie’ sin Greta Gerwig y Margot Robbie. Decir que me decepciona que no estén nominadas en sus respectivas categorías sería quedarme corto”, comentó el actor, recordado también por su participación en La La Land.

Ahora bien, tras celebrarse los Globos de Oro y los Critics Choice Awards, la lista de nominados promete una competencia bastante interesante con algunos títulos que ya se pueden ver en las plataformas de streaming. Así las cosas, grandes candidatos como Oppenheimer, Los asesinos de la luna, La sociedad de la nieve y Barbie ya se encuentran disponibles en el catálogo de Netflix, Prime Video, HBO Max, entre otros.

Más de 20 producciones son las que podrá ver desde la comodidad de su casa antes de la entrega de premios y lo mejor de todo es que se suman algunos cortometrajes.