Jimmy Kimmel repetirá como anfitrión de los Premios Óscar 2024: ¿cuántas veces lo ha hecho?

Jimmy Kimmel volverá a presentar la gala de los Premios Oscar, según dio a conocer la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de Hollywood.

“Estamos emocionados de que Jimmy regrese como presentador para los Óscar. Comparte nuestro amor por el cine y nuestro compromiso de producir un espectáculo dinámico y entretenido para nuestra audiencia global”, comentó el CEO de la Academia, Bill Kramer, y la presidenta de la Academia, Janet Yang.

Por su parte, el presentador confesó que “siempre soñó con presentar los Oscars en más de una ocasión”.

“Siempre soñé con presentar los Oscar exactamente cuatro veces”, afirmó el maestro de ceremonias con ironía. De igual manera, junto a Kimmel, la Academia también anunció que Molly McNearney, nominada a los Emmy, volverá como productora ejecutiva de la gala.

Lo que dice la Academia

“Jimmy se ha consolidado como uno de los mejores presentadores de los Oscar de todos los tiempos con su mezcla perfecta de humanidad y humor, y Molly es una de las mejores productoras de televisión en directo que existen. Estamos encantados de trabajar con ellos y sus equipos en el programa”, dijeron el productor ejecutivo y showrunner de los Oscar Raj Kapoor y la productora ejecutiva Katy Mullan.

Cabe recordar que, tras su triunfal regreso al escenario de los Premios Oscar en 2024, los organizadores del evento se sintieron honrados de contar de nuevo con Jimmy Kimmel para que los guíe en una de las celebraciones más queridas del mundo del espectáculo. De igual manera, también se destaca en el campo por ser un valioso activo de la familia Disney.

“También estamos agradecidos de tener a la polifacética Molly de vuelta en el equipo de producción, y no tenemos ninguna duda de que este año será una noche espectacular celebrando las películas más importantes del año”, señaló Craig Erwich, presidente de ABC Entertainment, Hulu y Disney Branded Television.

Esta será la cuarta ocasión en la que el humorista Jimmy Kimmel conducirá la gala.

Otros datos sobre los premios Oscar

Los premios se llevarán a cabo el 10 de marzo del 2024, mientras que el anuncio de las nominaciones se va a realizar el 23 de enero. Como ya es tradición, la ceremonia tendrá lugar en el legendario Dolby Theatre de Los Ángeles.

Por su parte, Michelle Yeoh y Ke Huy Kwan, ganadores en 2023 por sus papeles en Everything Everywhere All at Once, podrían presentar las categorías de mejor actor y actriz de reparto respectivamente.

A su vez, ya se hablan de los posibles nominados, y una de las que más llama la atención es ‘Barbie’ que podría darle a Greta Gerwig la chance de llevarse un premio por la dirección. En el caso de ‘mejor película extranjera’, Argentina ya presentó su elección oficial, se trata de Los Delincuentes, cinta que cuenta la historia de un hombre que decide robar el banco en el que trabaja para tener un buen fondo de retiro.

Otras de las producciones de las que también se hablan son: