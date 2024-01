Premios Oscar 2024: conozca el listado completo de nominados por categorías

Llegan las nominaciones a los Premios Oscar en medio de grandes expectativas en torno al fenómeno “Barbenheimer” a la cabeza de la temporada de premios de Hollywood, luego de llenar las salas de cine y teñir las redes sociales con tonos rosa y gris.

Estas dos películas, cuyo único punto en común fue haber sido estrenadas el mismo fin de semana en Estados Unidos, recaudaron 2.400 millones de dólares en taquilla en conjunto y esperan consagrarse en la 96ª edición de los Premios de la Academia.

“Oppenheimer”, la ventana de Christopher Nolan a conocer a fondo al físico Robert J. Oppenheimer, padre de la bomba atómica, se perfila como indiscutible favorita para las codiciadas nominaciones a Mejor película y Mejor director, además de despuntar en varias de las categorías técnicas.

La “Barbie” de Greta Gerwig también lidera las predicciones para las dos nominaciones más importantes de la noche, aunque expertos la ven en desventaja por tratarse de una comedia, género poco favorecido en la mayor premiación de Hollywood.

Otra cinta que se espera se encuentra nominada es “Los asesinos de la luna”, de Martin Scorsese, otra historia basada en hechos reales, sobre los asesinatos en serie contra la nación Osage, una población originaria de Estados Unidos que, al tener yacimientos petroleros, fue el objetivo de personas que intentaron apropiarse de la riqueza. Se esperan nominaciones a Mejor película, Mejor director Mejor actor (Leonardo Dicaprio), Mejor actriz (Lily Gladstone), y muchas más.

Pobres criaturas, protagonizada por Emma Stone, es otra de las favoritas entre la crítica. La historia nos sitúa junto a la joven Bella Baxter, la cual es el resultado de un experimento médico que le infunde vida a un cadáver. Con plena consciencia de su origen y una voluntad de vivir arrolladora, se convierte de a poco en la protagonista perfecta para esta sátira sobre el libre albedrío y las imposiciones sociales.

Listado completo de nominados

Mejor Película

- “American Fiction”

- “Anatomía de una caída”

- “Barbie”

- “Maestro”

- “Los que se quedan”

- “Los asesinos de la luna”

- “Oppenheimer”

- “Pobres criaturas”

- “Zona de interés”

- “Vidas pasadas”

Mejor director

-Christopher Nolan, Oppenheimer

- Yorgos Lanthimos, Pobres criaturas

- Martin Scorsese, Los asesinos de la luna

- Justine Triet, Anatomía de una caída

- Jonathan Glazer, Zona de interés

Nominados a Mejor actor

-Bradley Cooper (Maestro)

-Colman Domingo (Rustin)

-Paul Giamatti (The Holdovers)

-Cillian Murphy (Oppenheimer)

-Jeffrey Wright (American Fiction)

Mejor actriz

-Lily Gladstone (Los Asesinos de la Luna)

-Annete Benning (Nyad)

-Sandra Huler (Anatomy of a Fall)

-Carey Mulligan (Maestro)

-Emma Stone (Poor Things)

Mejor actor de reparto

-Robert Downey Jr - Oppenheimer

-Ryan Gosling - Barbie

-Mark Ruffalo - Pobres criaturas

-Robert de Niro - Los asesinos de la luna

-Sterling K. Brown - American Fiction

Mejor actriz de reparto

-Emily Blunt (Oppenheimer)

-America Ferrera (Barbie)

-Jodie Foster (Nyad)

-Danielle Brooks (The Color Purple)

-Da’Vine Joy Randolph (The Holdovers)

Mejor película internacional

- “La sociedad de la nieve” (España)

- “Yo Capitán” (Italia)

- “Zona de interés” (Reino Unido)

- “Perfect Days” (Japón)

- “The Teachers’ Lounge” (Alemania)

Diseño de Vestuario

- Barbie

- Los Asesinos de la Luna

- Napoleón

- Oppenheimer

- Poor Things

Maquillaje y Peinado

-Golda

-Maestro

-Oppenheimer

-Poor Things

-La Sociedad de La Nieve

Mejor Cortometraje Live Action

-The After

- Invincible

- Knight of the Fortune

- Red, White and Blue

- The Wonderful Story of Henry Sugar

Mejores efectos visuales

-The Creator

-Godzilla: Minus One

-Guardians of the Galaxy Vol. 3

-Mission Impossible Death Reckoning Part 1

-Napoleón

Mejor película de animación

-The Boy and the Heron

-Elemental

-Nimona

-Robot Dreams

-Spider-Man: Across the Spider-Verse

Mejor cortometraje documental

– The ABCs Of Book Banning.

– The Barber Of Little Rock

– Island In Between

– The Last Repair Shop

– Nǎi Nai & Wài Pó.

Mejor documental

– Bobi Wine: The People’s President

– The Eternal Memory

– Four Daughters

– To Kill A Tiger

– 20 Days In Mariupol.

Mejor sonido

-American Fiction

-Indiana Jones And The Dial Of Destiny

- Los asesinos de la luna

-Poor Things

- Oppenheimer

Mejor canción original

– The Fire Inside (Flamin’ Hot)

– I’m Just Ken (Barbie)

– It Never Went Away (American Symphony)

– Wahzhazhe (A Song For My People) Los asesinos de la luna

– What Was I Made For (Barbie)

Mejor guión original

– Anatomy Of A Fall

– The Holdovers

– Maestro

– May December

– Past Lives.

Mejor guión adaptado

– American Fiction

– Barbie

– Oppenheimer

– Poor Things

– The Zone Of Interest.

Mejor cortometraje animado

– Letter To A Pig

– Ninety-Five Senses

– Our Uniform

– Pachyderme

– War Is Over! Inspired By The Music Of John & Yoko.

Mejor cortometraje de ficción – acción real

– The After

– Invincible

– Knight Of Fortune

– Red, White And Blue

– The Wonderful Story Of Henry Sugar