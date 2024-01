“En el Mercado Público de Santa Marta hay desorden por invasión de espacios”: comerciantes

Santa Marta

La plaza del Mercado Público de Santa Marta continúa siendo uno de los lugares más concurridos por muchos samarios. Allí encontran gran variedad de productos como frutas, verduras, ropa, accesorios, entre otros.

Sin embargo, a pesar de encontrarse con esta multiplicidad de artículos, aún persisten problemáticas que conlleva a las afectaciones de ventas para los comerciantes formales, como es la invasión de carretilleros en las calles.

“La problemática sigue siendo la misma, las ventas bajan y no por los precios sino porque la gente no quiere subir al segundo piso de la plaza. Esto es una mala estructuración. Un total fracaso porque esto está vacío. Además, afuera de la plaza, todo eso está lleno de carretilleros, así que no sé qué hizo la antigua administración, porque si la idea era despejar el espacio público, pues, ahora está peor”, señala Emiro Sanchez, comerciante formal de la plaza del mercado público.

Sobre este hecho, también se refiere William Peinado, otro comerciante de la plaza indicando que “nos quitaron de un sitio y nos pusieron aquí en el segundo piso, ahora estamos perjudicados y los demás están afuera, en el lugar donde laborábamos. Estamos luchando aquí, tratando de sobrevivir, porque la administración pasada nos tenia muy abandonados, pero vamos a esperar qué expectativas tiene esta nueva administración”.

De este modo, los comerciantes formales de la plaza pública del Mercado hacen su llamado a esta nueva administración para que ante esta problemática se pueda dar una pronta solución y despejar así las calles, permitiendo de este modo una buena movilidad.