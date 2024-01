Estas son las reacciones a la suspensión del canciller Álvaro Leyva

Colombia

Tras conocerse la decisión de la Procuraduría General de llamar a juicio disciplinario y suspender provisionalmente por tres meses al Canciller, Álvaro Leyva, por posibles irregularidades en el proceso de licitación de pasaportes, sectores políticos se pronunciaron.

El vicepresidente de la Comisión de Relaciones, Nicolás Echeverry, respaldó la decisión del Ministerio Público, aseguró que está ajustada a derecho y que era necesaria por todo lo que ha pasado en la licitación de pasaportes.

“La decisión de la señora Procuradora es consecuente con las preocupaciones ciudadanas de todos los colombianos, con las denuncias realizadas por diferentes bancadas del Congreso de la República, por el debate adelantado en la Comisión Segunda del Senado de la República por la alerta que prendió el mismo gobierno con la Agencia de Seguridad Jurídica. Creo que está ajustada a derecho, creo que era necesario y manda un buen mensaje, porque necesitamos transparencia en estos procesos”, aseguró el senador Echeverry.

Por su parte el representante por el Centro Democrático Andrés Forero indicó: “La notificación se adelantó. Aunque el arrogante @AlvaroLeyva creía que no respondería por la millonaria indemnización que pagaremos los colombianos por su arbitrariedad, hoy fue suspendido por @PGN_COL.Buen mensaje para los funcionarios que creen estar por encima de la ley”.

Por su parte el representante por el Pacto Histórico, Alejandro Ocampo, criticó a la procuradora Margarita Cabello y la decisión de suspender al Canciller Leyva.

“A Álvaro Leyva lo suspende una fanática del Centro Democrático que tiene el cargo de Procuradora, que no ha sancionado a nadie por la corrupción del gobierno pasado, no ha sancionado a nadie por el robo de la plata de La Paz, no ha sancionado a nadie por el escándalo de las marionetas; porque a ellos los tapa, su misión es perseguir el gobierno de Gustavo Petro. Lo del canciller ameritaba una investigación y esperar en que termina todo el proceso, no tenía que suspenderlo. Esta más preocupada por los intereses de una empresa que por Colombia”.

En desarollo…