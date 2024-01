Minsalud propone nueva reforma tributaria “que los empresarios paguen más”

Bucaramanga

Una nueva reforma tributaria para costear los costos de la reforma de la salud propuso el ministro de la salud, Guillermo Jaramillo.

Audiencia definitiva de Hugo Aguilar ante JEP se hará mañana

La polémica propuesta la hizo en medio de la primera audiencia pública de la reforma de salud que se realizó en Bucaramanga y que estuvo liderada por la comisión séptima del Senado.

El jefe de la cartera habló de la crisis del sistema de la salud y propuso que los empresarios del país paguen más para financiar los cambios de la reforma de la salud.

Bomberos atienden 5 incendios forestales en el área metropolitana

“Vamos a necesitar más recursos, entonces ayúdenos a que hagamos una reforma tributaria. Entonces si falta la plata, ANDI dice que no hay dinero, que Bruce Mac Master que falta la plata y hay que darle más a las EPS, entonces hagamos la reforma tributaria y pongamos a los empresarios a que paguen la plata que dejaron de pagar. Y hacemos una reforma tributaria justa y equitativa, que los que más tienen, más ponen. No tenemos más dinero, no hay Gobierno que no haya un esfuerzo más grande”, dijo el funcionario nacional.

#VIDEO | “Que los empresarios paguen más”, propuesta del Minsalud Guillermo Jaramillo para costear la reforma de salud. pic.twitter.com/aXi5sb1l9R — Caracol Bucaramanga (@CaracolBga) January 23, 2024

En medio de la propuesta, el funcionario nacional se refirió a las EPS, a las cuales cuestionó por no apartarse del negocio después de que han anunciado que no es rentable estar al frente de las entidades prestadoras de la salud.