Alexander Mejía y el respaldo al DT: “Daremos todo para que el profe se sienta protegido”

Once inicial del Deportivo Cali frente al Pereira / Twitter: @asodeporcali.

Alexander Mejía, nuevo jugador y capitán del Deportivo Cali, expresó su respaldo al técnico Jaime De La Pava. El volante de 35 años destacó, en El Alargue de Caracol Radio, el trabajo realizado durante las primeras semanas en el equipo vallecaucano.

“Feliz de hacer parte de esta gran institución que ha hecho un esfuerzo grande por hacer un gran semestre, un gran año, es la idea, lo que desde el primer día se ha venido realizando en estos entrenamientos. Hay una muy buena recepción de todas las unidades de entrenamiento que hemos realizado. Es un equipo en construcción, casi nuevo, pero desde el primer día hemos recibido la información de lo que el profe quiere. Hoy nos deja tranquilo por todo lo que hemos realizado. Me gustaron muchas cosas de Pereira, seguiremos mejorando”, comentó sobre sus primeras semanas en el equipo.

Del empate 2-2 ante Pereira en el debuto, comentó: “me atrevería a decir que lo sufrimos más de la cuenta. En el primer tiempo hubo muy buena circulación nuestra, perdíamos la pelota muy rápido, pero hubo muy buena disposición en el momento de presionar. Vamos en el camino correcto, porque, de tener un 50% de la plantilla casi nueva, hubo muchas cosas positivas, seguiremos mejorando muchas cosas en el frente de ataque. Estamos contentos con todo lo que el profe y el cuerpo técnico nos han entregado y la buena recepción de todos los compañeros”.

Sobre su experiencia y rol al interior del grupo, dijo: “hemos caído muy bien en el grupo, la manera como hemos llevado ese mensaje positivo, que sepan llevar los momentos. Hoy el Cali goza de una cantera muy positiva en jóvenes, que han venido de un crecimiento importante. Hay un montón de jugadores jóvenes que están siendo llevados de la mano, hoy se sienten protegidos de nosotros los más grandes”.

Mientras que de los conceptos y la mentalidad del equipo, comentó: “nosotros, desde el primer día que inició la pretemporada, el profe ha incorporado el inicio y salida, el buscar el hombre alejado, el buscar la manera de encontrar un hombre solo, de buscar presión cuando se pierda la pelota. Vimos mucho en el primer tiempo contra Pereira, donde el inicio fue claro, fue nuestro”.

Finalmente, expresó su respaldo a De La Pava. “Nosotros estamos tranquilos y conformes con lo que el profe y su cuerpo técnico ha hecho, nosotros daremos todo para que el profe se sienta protegido, él ha visto toda la disposición nuestra, toda la entrega que hemos tenido y que seguramente trabajaremos, lucharemos y nos esforzaremos. El camino nos va a ir indicando, pero no podemos precipitarnos a la hora de tomar decisiones. Eso no me corresponde a mí, pero nosotros en el terreno de juego respaldaremos al técnico”.