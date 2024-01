Alcalde de Coyaima, Tolima, denuncia amenazas contra su vida

Tolima

El alcalde del municipio de Coyaima, Osvaldo Mauricio Alape, denunció recurrentes amenazas contra su vida. Los mensajes intimidatorios vienen desde el 2023 cuando adelantaba la campaña política.

“Desde el año pasado he venido recibiendo estas amenazas por medio de panfletos donde me ponen unas citas además han enviado razones con personas de confianza con mensajes intimidatorios. Todo lo que he recibido lo he puesto en conocimiento de las autoridades”, dijo Alape.

Frente a estas denuncias, la gobernadora del Tolima Adriana Magali Matiz pidió al Ejército y la Policía adelantar las acciones correspondientes para activar la ruta de atención y evaluar el nivel de riesgo además en forma preventiva garantizar los desplazamientos y visitas a la zona rural por parte del mandatario.

Por su parte, el director de la región 2 de la Policía Nacional, coronel Vianney Rodríguez, informó que dio instrucciones precisas para investigar el origen de estas amenazas además adelantar el estudio de riesgo del mandatario y una vez se concluya el mismo, se tomarán las acciones correspondientes.