¡Pilas! Estos son los barrios que tendrán corte de agua el 23,24 y 25 de enero en Medellín

Medellín

Por interrupción programada del servicio de acueducto para el lavado de tanques de almacenamiento de agua potable de los circuitos Los Mangos y La Montaña y La Honda de Medellín; adicional del circuito Nutibara personal en campo que hará el cambio de válvulas; alrededor de 24.962 usuarios se quedarán sin servicio de acueducto durante los días 23,24 y 25 de enero.

Entre las 9:00 p.m. del martes 23 de enero y las 3:00 a.m. del miércoles 24 de enero:

▪ De carrera 17 hasta carrera 18A entre calle 56 y calle 56EE.

▪ De calle 56EE hasta calle 56F entre carrera 24B y carrera 25BB.

▪ De calle 56F hasta calle 57A entre carrera 18BA y carrera 23.

▪ De calle 57A hasta calle 57E entre carrera 18CC y carrera 24AA.

▪ De calle 57E hasta calle 57F entre carrera 24 y carrera 18D.

Incluye 7.784 usuarios de los barrios: San Antonio, Villatina, Trece de Noviembre, La Libertad, El Pinal y Los Mangos.

Jueves 25 de enero, de 9:00 a.m. a 4:00 p.m. :

▪ De calle 68 hasta calle 72 entre carrera 25 y carrera 28.

▪ De calle 72 hasta calle 81 entre carrera 24 y carrera 30.

▪ De calle 81 hasta calle 85A entre carrera 24 y carrera 25C.

▪ De calle 85B hasta calle 99A entre carrera 22AA y carrera 31BA.

▪ De calle 99A hasta calle 107ED entre carrera 21B y carrera 28B.

▪ De calle 71AA hasta calle 71B entre carrera 22 hasta carrera 24.

▪ De carrera 23C hasta carrera 24 entre calle 71B hasta calle 79C.

▪ Carrera 23C entre calle 79C hasta calle 81B.

▪ De calle 83B hasta calle 87 entre carrera 21D hasta carrera 22.

Incluye 12.042 usuarios de los barrios: Versalles No. 1, Versalles No. 2, La Cruz, Oriente, El Raizal, Carpinelo, San José La Cima No. 1, San José La Cima No. 2, La Avanzada, María Cano-Carambolas, La Salle, El Compromiso, La Esperanza No. 2, Bello Oriente y La Honda.

Jueves 25 de enero, de 11:00 a.m. a 4:00 p.m.:

▪ De calle 14 a calle 19 entre carrera 70 y carrera 72.

▪ De calle 20 a calle 22 entre carrera 70 y carrera 71A.

▪ De calle 22 a calle 25 entre carrera 70 y carrera 73.

▪ De calle 25 a calle 26B entre carrera 70 y carrera 75.

▪ De calle 26B a calle 30 entre carrera 69B y carrera 72.

Incluye 5.136 usuarios de los sectores: Granada, Las Playas, Parque Juan Pablo II y San Bernardo.