Los impedimentos de la fiscal Angélica Monsalve en el caso de los “vehículos blindados”

JUDICIAL

La fiscal Angélica Monsalve niega tener impedimento en el proceso que se sigue en contra de Martín Manjarrez y Jhon Jairo Rivera, dos empresarios involucrados en el denominado “carrusel de los vehículos blindados”, pese a que es investigadora e investigada en el mismo caso.

Sin embargo, tiene dos procesos penales en su contra, pero ella insiste en que se trata de una supuesta persecución por parte de la Fiscalía General, la entidad para la que trabaja..

El 29 de noviembre de 2023, un juez autorizó que la fiscal Angélica Monsalve sea procesada bajo la figura jurídica de la contumacia, por evadir los llamados de la justicia.

Después de cuatro intentos, la Fiscalía le imputó a Monsalve el delito de concusión, porque presuntamente, a través de un tercero pidió $600 millones para direccionar ese caso del carrusel de los vehículos blindados en la UNP. La fiscal Monsalve lo niega.

“Incluso, no fueron ni cuatro ni cinco llamados como dicen los medios de comunicación o el mismo abogado, que también ocultaron que se ordenó traslado o se citó a un correo que no era, que yo no sé de dónde lo sacaron a pesar de ese fiscal es mi vecino y no sabía ni siquiera mi correo, lo que demuestra las pocas labores investigativas”, insistió Monsalve.

El otro proceso contra la fiscal Monsalve es por los delitos de falsedad en documento público y fraude procesal.

Aparentemente esa fiscal habría modificado las versiones de interrogatorios y la matriz de colaboración incluyendo personas de las que nunca se dijo nada, para solicitar un principio de oportunidad tratando de engañar a sus superiores en la Fiscalía para que le autorizaran un principio de oportunidad.

Esta mañana, al fiscal Angélica Monsalve estaba citada a imputación por ese episodio, pero no se presentó ante el despacho judicial.

“Como quiera que previo a la instalación de esta verificación de asistencia de partes, la señora Angélica María Monsalve nos informó que no tenía defensor de confianza y no era su deseo de que la asistiera un defensor público”, recalcó la jueza de garantías.

Ahora la Fiscalía tendrá que volver a radicar la solicitud de imputación de cargos.

Causales de impedimento

El artículo 56 del Código de Procedimiento Penal (ley 906 de 2004) establece las causales de impedimentos y recusaciones.

11. “Que antes de formular la imputación el funcionario judicial haya estado vinculado legalmente a una investigación penal, o disciplinaria en la que le hayan formulado cargos, por denuncia o queja instaurada por alguno de los intervinientes. Si la denuncia o la queja fuere presentada con posterioridad a la formulación de la imputación, procederá el impedimento cuando se vincule jurídicamente al funcionario judicial”.

La fiscal Monsalve, además de registrar dos procesos como indiciada, también se ha referido a sus procesados en redes sociales, situación que la inhabilitaría por comprometer su imparcialidad frente a los procesos que ella adelanta.

“Desafortunadamente en sus salidas tanto procesales como públicas, no se pronuncia de la misma manera, no respeta esa presunción de inocencia”, alegó el abogado defensor Marlon Díaz.

La defensa de Martín Manjarrez y Jhon Jairo Rivera, así como la Procuraduría pidieron que se aplazara la audiencia de acusación formal por el caso del “carrusel de los vehículos blindados” hasta tanto se resuelva una recusación y la imputación que está pendiente contra la fiscal Angélica Monsalve, petición a la que accedió el juez.