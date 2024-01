Event Horizon: Colombia participó en el ejercicio naval más destacado del Caribe

San Andrés y Providencia.

Caracol Radio acompañó a los cerca de 100 tripulantes de la fragata ARC ‘Almirante Padilla’ de la Armada de Colombia en una nueva misión internacional: Event Horizon 2024, un ejercicio naval en la que participaron 10 naciones de la región Caribe y Países Bajos.

“Buenas tardes, mi capitán. 2024, año del azul que nos une”, saludaron los marineros a su comandante, Farid Vargas, antes de iniciar la navegación desde el puerto de la isla de San Andrés hasta el área de régimen común pactada en 1993 con Jamaica, país anfitrión del evento militar.

El capitán Vargas colocó como premisa la seguridad de sus tripulantes durante la operación en mar abierto. “Tenemos una serie de ejercicios abordo que nos permitirán tener un buen desempeño con las unidades que vamos a operar en el mar, de países que tienen intereses marítimos importantes”, señaló.

Al caer el atardecer, los marineros tomaron su posición: elevaron anclas, encendieron máquinas y se dirigieron al puente de gobierno para iniciar la navegación. Todos alcanzaron a despedirse de sus familias. Llamaron a sus esposas, madres, padres e hijos para decirles que se iban a mar abierto por seis días. La señal de internet no tiene tanta cobertura.

Durante casi 40 horas, la fragata colombiana, que abordó Caracol Radio, navegó en condiciones marítimas favorables: bajo el intenso sol y el cielo estrellado con la tenue luna. Muy puntual, en el amanecer, el ARC ‘Almirante Padilla’ y el buque jamaiquino ya estaban listos para iniciar las operaciones conjuntas. Ambos están a una distancia entre 60 a 80 yardas.

Fragata ARC 'Almirante Padilla' en San Andrés.

Jamaica destaca capacidades de la Armada de Colombia

En diálogo con Caracol Radio, señalando la carta de navegación, el capitán de fragata, Farid Vargas, explicó la importancia de Event Horizon con Jamaica y países de la región.

“El propósito es estandarizar procedimientos operacionales y de emergencia entre los dos buques, de tal forma que las capacidades individuales que se tienen nos lleven a proteger el medioambiente, por ejemplo”, manifestó el comandante de la fragata ARC ‘Almirante Padilla’.

Antes del ejercicio naval, a la fragata embarcó un grupo de militares jamaiquinos. Se mostraron asombrados de las capacidades de la Armada para realizar operaciones contra el crimen trasnacional y mostraron su complacencia por la hospitalidad de los marinos colombianos.

“Es asombroso. Su hospitalidad ha sido tan buena. Desde que comencé a formar parte, aprendí mucho. Su intercambio de conocimientos es muy bueno hasta el momento”, señaló a Caracol Radio uno de los tripulantes del buque jamaiquino ‘George William Gordon’.

Así mismo, destacó la potencia de la fragata ARC ‘Almirante Padilla’, que lleva 40 años protegiendo la soberanía colombiana. “Va fuerte. Las diferentes operaciones que puede realizar frente a las nuestras, es simplemente una brecha de aprendizaje para todos nosotros”, manifestó.

Como país anfitrión del Event Horizon, Jamaica habló de la importancia de este ejercicio naval, uno de los más destacados en la región. “Debo decir que Event Horizon en el Caribe es necesario. La iniciativa de fuerzas conjuntas que tenemos en marcha amplía nuestro conocimiento y nos ayuda a construir ese vínculo que necesitamos, sabiendo que somos caribeños. Nunca sabes cuándo te llamarán para ayudar a tu país hermano”, concluyó.

El idioma no es un obstáculo para intercambiar conocimientos militares y fortalecer la cooperación para combatir los delitos trasnacionales, como el narcotráfico y la pesca ilegal.

“Adelantamos un entrenamiento con el fin de que los procedimientos entre Colombia y Jamaica se puedan optimizar. De igual manera, buscamos que los procesos que realizamos tanto en español como inglés se entiendan y se ajusten a los estándares que tenemos en la Armada Nacional”, manifestó el capitán Vargas.

Así fue la interdicción a un supuesto buque con pesca ilegal

Al ejercicio naval se unió Países Bajos, con su avión Dash 8, y el buque de República Dominicana GC-112 Altair. El simulacro, en medio de olas de tres a cuatro metros en el mar Caribe, es sobre la intervención a una embarcación con pesca ilegal o cargamento de estupefacientes.

Avión Dash 8 de Países Bajos.

En Caracol Radio, el capitán Vargas explicó que primero se reciben datos de inteligencia por parte de autoridades internacionales. Luego, desde el Puente de Gobierno, se realizan preguntas al comandante del barco con sospecha de transportar drogas o que pretende afectar el medioambiente.

Sus respuestas son analizadas y contrastadas, de acuerdo con la legislación que se tiene en el mar. Posteriormente, tras evaluar la información, se da la orden de desplegar las unidades conjuntas de los tres países: Colombia, Jamaica y República Dominicana.

“Oficial de guardia: contacto embarcación 270, cinco millas náuticas. Ambas máquinas full avante, rumbo a interdicción”, ordena el comandante de la fragata ARC ‘Almirante Padilla’, quien momentos antes había recibido información precisa de la supuesta motonave ilegal por parte de la aeronave de Países Bajos.

El bote zodiac alcanza la supuesta nave, los militares la abordan y someten a los sospechosos. Al final, reportan los hallazgos a sus superiores: fusiles AK 47, M4 calibre 156, costales de langosta producto de pesca ilegal y 15 panelas rectangulares que podrían tener cocaína.

‘Lobo de mar’ muestra el folclor colombiano

Passex es una tradición marina milenaria entre buques de guerra. Cuando las condiciones del mar son adversas, se utiliza para intercambiar documentos, información o paquetes que son esenciales en la operación y no son muy pesados.

Las embarcaciones analizan la fuerza del viento, la altura de las olas y la corriente del mar para ubicar la proa y realizar la aproximación. En esta ocasión, la Armada de Colombia subió a la cubierta a un marinero vestido con ‘Lobo de mar’, que representa la audacia y ferocidad del ARC ‘Almirante Padilla’ en el mar.

En esta oportunidad, fue delegado para esta labor el marinero segundo Robinson Martínez. “Demostramos un poco de nuestro folclor a Jamaica y República Dominicana. Bailé la música tradicional de mi tierra natal, Valledupar. Me gusta mostrar mis habilidades como bailarín”, dijo A Caracol Radio.

El disfraz es diseñado y confeccionado por los mismos tripulantes. Está elaborado de icopor y algodón. “Es una tradición marina que va de generación en generación. Como soy nuevo en esta unidad, me delegaron a mí. La idea es no perder nuestras costumbres navales. El marinero segundo Vega me enseñó cómo se confecciona y qué se debe bailar”, explicó.