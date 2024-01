Concejales siguen denunciando vicios en elección de la personería

Cúcuta

Continúa enredada la elección de la personería de Cúcuta. Pese a que inicialmente se designó a Ludy Páez Ortega como ganadora del concurso de mérito, los concejales Leonardo Jácome y Oliverio Castellanos realizaron reparos al proceso y además entutelaron los avances que ya tenía la corporación. Esto argumentando presuntas inconsistencias en el ejercicio.

Leonardo Jácome, uno concejal accionante dijo a Caracol Radio que se venía “advirtiendo que los argumentos que nosotros esgrimimos en la tutela tienen que ver con vicios de legalidad y procedimientos. Más allá del tema personal de la doctora Ludy Páez, aquí lo que nosotros estamos reclamando es un mal procedimiento que viene desde la mesa directiva del año pasado del concejo municipal, donde el 29 de diciembre publican supuestamente un protocolo de cómo se va a hacer la entrevista para los candidatos a la personería, esa entrevista tiene un valor de diez puntos y los tres candidatos a la personería van muy pegaditos en el puntaje general, por lo tanto, la entrevista desbalancea la ecuación”.

“Y la convocatoria general que salió en noviembre del concurso de méritos pues establece que son los 19 concejales del año 2024 los que deben realizar la entrevista. Sin embargo, el 29 de diciembre solamente sale con que son diez concejales, y vaya sorpresa que son los diez concejales los que el dos de enero votan por la presidencia del alcalde electo, entonces reclamamos nuestro derecho a ser parte del proceso de la entrevista”.

Detalló que “desde luego que la mesa directiva del año pasado, pero también la mesa directiva de este año quien estaba facultada para poder solucionar este problema de vicios y legalidad y no lo hizo. Argumentando que ellos no iban a cambiar los actos legislativos que presumen de legalidad, por lo tanto, nosotros tomamos la decisión de entutelar, y los términos de la tutela vencen hoy o mañana y esperando que en derecho el juez, en derecho como lo ha venido haciendo establezca que hay una vulneración tacita de los derechos de los concejales que no pudimos hacer la entrevista”.

Por último, destacó que “dos situaciones se pueden presentar acá. Si se da las pretensiones de nuestra tutela, tendría que repetirse la entrevista y los 19 concejales tendrían que entrar a entrevistar, entonces ahí cambia la lista de elegibles, y la otra es que el juez definitivamente no de las pretensiones y la doctora Ludy Páez sería posesionada, pero esto entraría en un proceso jurídico, pues hay quienes advierten que de la inhabilidad que tienen la misma porque ella fue secretaria de educación departamental porque ella renuncio hace menos de un año”.

Resaltó que este es un mismo contrato que se genera en la ciudad de Cúcuta, pero entrarán a revisar a fondo este tema.