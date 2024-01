El comediante Camilo Sánchez estrena “Especial este”

Comedia

Las salas de cine en Colombia recibirán un especial de muy buen humor, se trata de “Especial este”, una intima sesión del polémico, irreverente y reconocido humorista Camilo Sánchez, que es casi un resumen de su vida y de cómo esta cambió y fue salvada gracias a la comedia, mostrado a través de varias historias y análisis personales de su vida privada y su manera de concebir el mundo, el amor, el sexo, el dinero y la familia.

En la presentación de “Especial este”, el humorista Camilo Sánchez en dialogo con Caracol Radio dijo, “es el material más íntimo que he escrito en mi carrera, pude abrir mi corazón como nunca en el escenario y reírme de los momentos más difíciles de mi vida, sé que les va a gustar, se van a conectar, se van a reír un montón. Grabamos 4 shows y seleccionamos de cada uno, para garantizar que van a reír como locos”.

“Especial este” tiene la dirección de Andrés Valencia, que junto a Camilo iban armando esta cinta, “Camilo me llama y me dice que quiere grabar y le digo de una grabemos con todos los juguetes, grabamos y me dijo que si lo mandaba por YouTube, le dije que espere y miramos que más hacemos y sacarle más provecho, hasta que un día me llamó a las 9 de la noche y me dice, oiga me soñé el especial en cine y le dije huy camilo que buena idea, vámonos para cine y ahí empecé toda la gestión hasta que lo logramos y ya está en salas de cine”.

El Teatro Cafam de Bellas Artes de la ciudad de Bogotá, fue el escenario que recibió al comediante para poder llevar a cabo el “Especial Este”, después de tres años de trabajo llega una producción con una calidad de imagen, sonido y edición que se construyó especialmente pensado para poder llevar a las salas de cine del país, con un formato de video en 4k y con una mezcla de sonido 5.1, contando con la dirección de Andrés Valencia, en la música y la dirección de audio con Daniel Archer, la producción de Dylan Rozó y Camilo Sánchez, quien también escribió, produjo y edito el especial que se estrena en salas de cine de Colombia el 18 de enero, gracias a la distribución de Cinecolor.