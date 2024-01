Literatura, pensamiento, ciencia y democracia, lo que trae el Hay Festival

En Hora20 un espacio para la cultura, la literatura y los grandes personajes a propósito del arranque del Hay Festival en Jericó y como programa previo a lo que ocurrirá la próxima semana en Medellín, Cartagena y Barranquilla. Se habló de la importancia de este encuentro, del alcance del diálogo, de los temas que debemos poner sobre la mesa y de literatura en compañía de dos de los importantes panelistas que nos acompañan.

Como ocurre cada enero en el país, el festival que nació hace 37 años en Hay On Wye, Gales, el Hay Festival, un espacio para la cultura, las ideas, el pensamiento y el diálogo llega a Jericó entre el 19 y el 21 de enero, a Medellín el 23 y 24 y finalmente el encuentro central en Cartagena entre el 25 y el 28, y finalizará en Barranquilla el lunes 29.

El Hay Festival llega cada año con los personajes más importantes de la cultura, literatura, ciencia, periodismo y pensamiento para discutir las ideas que le preocupan a la sociedad, esta bocanada de aire que reciben los invitados y asistentes es una posibilidad para repensar el mundo desde la literatura hasta la ciencia pasando por discusiones como la conversación sur-sur. Este año son más de 160 participantes de 25 países como Egipto, Palestina, Libia, Kenia, Zimbabue y casi todos los países de América Latina, se contará con 78 charlas y conversatorios, además, de los ya reconocidos eventos del Hay Joven y Hay Comunitario que buscan acercar a nuevos públicos a estas conversaciones.

En medio de un mundo con grandes disrupciones tecnológicas, de cambios geopolíticos, de preocupación por el cambio climático y de las discusiones en la literatura, el Hay Festival permite a los asistentes e invitados un diálogo fluido sobre las ideas y la forma de repensar un mundo cambiante. Este año el Hay trae colaboraciones editoriales como Verdades Compartidas en el que varios autores latinoamericanos reflexionan sobre lo que logró la Comisión de la Verdad, también está la publicación Volver a contar: escritores de América Latina en los archivos del Museo Británico, en el que 10 escritores de la región estudian el recorridos de objetos latinoamericanos en poder del Museo Británico, esto sin dejar de lado los espacios para celebrar el centenario de La Vorágine, obra cumbre de la literatura colombiana.

Lo que dicen los panelistas

Constanza Escobar, directora de desarrollo del Hay Festival, contó que la tarde del viernes 19 ha sido emocionante al ver cómo llegan todos los invitados a Jericó y la forma como el pueblo entra en una gran celebración, “las tiendas, las personas, tenemos cine, literatura, desde ayer está Velia Vidal y Pilar Lozano haciendo talleres con niños en escuelas; se vive un espíritu festivo”. Resaltó que este año el Hay cuenta con una diversidad temas como la conversación sur-sur, la Amazonía, Ucrania, así como la naturaleza, el periodismo, la historia y los legados culturales. También comentó que el domingo 28 será una jornada especial en la que los habitantes del departamento de Bolívar tendrán acceso gratuito a los distintos eventos del Hay Festival.

De otro lado, dijo que el Hay Joven es un desafío porque por esta época muchos jóvenes están de vacaciones y cuesta trabajo que asistan a los eventos que se realizan, “pero cada vez más hay más interés, hay mucho entusiasmo de los jóvenes y estamos contentos porque sí asisten mucho y la verdad es que disfrutan cantidades de ese encuentro cercano con autores, historiadores, ahora con músicos que también participan”. Por último, rescató que el Hay busca generar esperanza, “que todas las ideas y encuentros estimulantes nos hagan pensar en los desafíos importantes, hay cosas duras, pero esperamos que todos tengamos una mente que se estimule y busque encontrar soluciones y ver con optimismo el futuro”.

Sobre las expectativas del encuentro, Javier Moro, escritor español, autor de El imperio eres tú, Pasión India y Nos quieren muertos e invitado al Hay Festival, dijo que un escritor sin lectores no es nada, “cuando se conoce ese alguien es cuando se acaba el libro, cuando se puede hablar si la emoción a transmitir ha sido recibida, para mí es importante encontrarme con mis lectores, eso me deja muy contento”. Contó que este es su primer Hay Festival en Colombia, “pero no es la primera vez que vengo y me encanta uno poder encontrarse con lectores colombianos, son fieles y no están digamos de vuelta, son lectores que se lo toman en serio, escriben, preguntan y se nota que la obra ha tenido un impacto en ellos, eso es lo más gratificante del trabajo”.

Moro también habló de la importancia de la novela histórica, dijo que esta siempre estará de moda porque busca explicar lo que hemos sido antes, de entender quién es y cómo se crean los vínculos para entender mejor la historia. Bajo su experiencia, dijo que India es uno de los países que lo ha marcado, pero que ahora que se encuentra en Jericó, le gustaría escribir algo sobre Colombia, aunque señala que no ha encontrado la historia para contar.

Margarita Valencia, licenciada en filosofía, editora, traductora, crítica literaria y participante del Hay Festival, habló de la importancia de este tipo de eventos para el país, “creo que hace 30 años se tenía la idea que lo cultural era decoración y hoy nadie en el mundo desconoce la importancia del tejido cultural como sustento de lo político, de lo económico, de lo social; el Hay en Colombia es un abanderado de ampliar y promover esa discusión, de invitar a mucha gente de las artes, de la economía, del ambientalismo a contribuir para que todos entendamos que conversación del futuro de los seres humanos”. También resaltó que lo interesante en la agenda del Hay es que permite a las personas no especializadas tener acceso a conversaciones sobre temas como la ciencia, “pero también permite a los lectores tener cercanía con escritores de todo el mundo”.

De otro lado, dijo que es importante que este tipo de eventos logren mantener la conversación y la discusión viva, “es entender que es por ahí por donde tenemos que movilizar los desacuerdos”.

Selva Almada, escritora argentina, autora de Chicas muertas, No es un río, Ladrillerose invitada al Hay Festival, contó que es su primera experiencia en el Hay, “estoy muy contenta de que la primera parte de estos tres eventos a los que estoy invitada sea en Jericó, en un pueblo pequeño, vengo del interior de Argentina y vengo de un pueblo y pienso la importancia de niña y joven de haber tenido un festival así, poder hablar con autores, conversar y toda esta programación tan interesante del Hay”.

Sobre el papel que cumplen estos eventos en la sociedad, dijo que es importante que la comunidad, que la escuela y que entes estatales propicien esos espacios para la conversación y que los jóvenes, quienes van a los eventos en general y esos encuentros, logren estimularlo por todo el año, “de repente aterriza un festival hermoso y estimulante y la gente se va y queda sin saber cómo seguir con eso, por eso es importante el apoyo de la biblioteca, de la escuela, del municipio; es importante para que esto se mantenga vivo”.

Frente a su obra, señaló que las escritoras de mi generación este último tiempo han logrado una mayor visibilicen de la literatura de las mujeres, “muchas de nosotras somos feministas y por supuesto esto de alguna manera aparece en nuestros libros y ficciones”.