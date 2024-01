Fortaleza regresa a la primera división en un complicado duelo ante Deportes Tolima

Tras siete años jugando en el Torneo de Ascenso, Fortaleza por fin pudo sellar su regreso a primera división. Deportes Tolima será el encargado de darle la bienvenida de regreso al conjunto capitalino, encuentro válido por la primera fecha de la Liga.

El duelo a disputarse en el Manuel Murillo Toro de Ibagué comenzará sobre las 6:10 de la tarde y usted podrá seguirlo a través de El Fenómeno del Fútbol de Caracol Radio.

El conjunto ibaguereño vuelve al ruedo, luego de un semestre en el que se quedó ad-portas de la gran final. Si bien comandó sin problemas durante las primeras jornadas de los cuadrangulares, en las últimas dos fechas falló y terminó perdiendo increíblemente la clasificación con el Junior de Barranquilla, equipo que posteriormente se consagraría campeón del FPC.

Para esta temporada, el entrenador David González sufrió las bajas del capitán Juan David Ríos y Estéfano Arango, mientras que de momento no ha sido anunciada ninguna contratación. Claro está que Brayan Rovira y Yilson Rosales no han sido oficializados y por ello no se encuentran en convocatoria.

Por los lados de ‘Forta’, como se lo apoda, el objetivo para este 2024 es uno solo: mantener la categoría. Como ejemplo tiene lo hecho por el Boyacá Chicó el año pasado, es decir brillar en el primer semestre para tener un promedio aceptable en la tabla del descenso y a partir de allí conseguir la permanencia.

Para lo anterior se hizo una gran inversión en la plantilla, jugadores destacados en el rentado local como Adrián Parra, Joyce Ossa y Hayen Palacios arribaron a la institución para dar una mano a partir de su experiencia.

La última vez que ambos equipos se vieron las caras en el Murillo Toro fue el 13 de julio del 2016, duelo que terminó igualado a cero.