Medellín prohíbe consumo de drogas en espacios públicos: multas, alcances y más del decreto

Sobre el decreto que prohíbe el consumo de sustancias psicoactivas en espacios públicos habló en 6AM Hoy por Hoy de Caracol Radio el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez.

“Esto es un tema más de fondo y los alcaldes tenemos unas competencias, de acuerdo a la Constitución y a la ley, que nos da las facultades para restringir zonas de consumo de sustancias psicoactivas, incluyendo la dosis mínima, buscando proteger a los niños y adolescentes garantizando así un ambiente sano. No podemos prohibir el consumo en toda la ciudad, es imposible”, afirmó.

Así las cosas, el alcalde de Medellín, explicó el alcance de este decreto en cuestión y los lugares en donde aplica:

Instituciones educativas y 100 metros a la redonda

Parques y plazas Públicas donde se encuentren menores de edad

Escenarios deportivos

Papel de la Policía

Entre tanto, el mandatario explicó que si bien está reglamentado para los espacios mencionados, la Policía podrá llegar y en caso de requerirlo, destruir la droga e imponer las multas correspondientes.

“Para qué hacerse multar, creo que podemos vivir en convivencia. Lo que estamos haciendo es proteger a los niños, niñas y adolescentes. No estamos criminalizando el consumo. La droga no es buena, lo digo luego de ver las estadísticas en salud pública. Esto no es un juego, cualquier padre de familiar debe tomarse esto en serio”, reiteró el alcalde Gutiérrez.

Firmamos un decreto donde se reglamentan unas zonas prohibidas para consumir drogas, incluyendo, la dosis mínima de consumo. A través de este decreto, queremos cuidar y resguardar a nuestros niños, niñas y adolescentes. @FicoGutierrez pic.twitter.com/3Af9Sqz0NJ — Alcaldía de Medellín (@AlcaldiadeMed) January 18, 2024

De no cumplir con la norma, las autoridades podrá imponer multas que van desde los 8 hasta los 32 salarios mínimos diarios, los cuales superarían el $1.300.000 pesos.

