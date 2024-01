Yo no hablo con ellos, ni hablaré con ellos: ‘Fico’ sobre líderes de las bandas criminales

Medellín

Federico Gutiérrez volvió a referirse a las negociaciones de paz que adelantan las bandas delincuenciales del Valle de Aburrá con el Gobierno Nacional. El alcalde de Medellín se reunió con el Alto de Comisionado para la Paz, Otty Patiño y le expresó las preocupaciones que tiene.

Gutiérrez reafirmó el discurso que ha dado desde que se posesionó el 1 de enero y es que si poseen voluntad de paz tienen que dejar de asesinar, robar, extorsionar, desplazar y reclutar.

“Yo he sido claro en decirlo. ¿Quieren la paz? Y eso se lo reafirme al Alto Comisionado para la Paz, que es el que habla con ellos, yo no hablo con ellos ni hablaré con ellos, yo me dedicaré a combatir las estructuras criminales con el apoyo de la Policía, la Fiscalía y el Ejército”, manifestó ‘Fico’.

Por otro lado, el mandatario insistió que la seguridad de la ciudad no puede depender de lo que se haga en la cárcel de Itagüí.

“La seguridad de Medellín no puede depender de pactos que se realicen, no puede depender de la buena voluntad de las organizaciones delictivas que deciden disminuir actividades criminales”, sentenció el ministro de Defensa, Iván Velásquez.

Finalmente, recalcó Federico Gutiérrez que la voluntad de paz se analizará bajo el marco jurídico que se pacte con el gobierno.