Es hilar fino pensar que los escritores tienen la culpa de la mala fama de Colombia: Bolívar

“Los escritores no tienen la culpa de la mala fama de Colombia”: Gustavo Bolívar

Tras el estreno de la serie de Griselda Blanco, alias ‘La Viuda Negra’ en Netflix, el excongresista Gustavo Bolívar y el embajador de Colombia en el Reino, Roy Barreras intercambiaron algunas diferencias en X (antes Twitter).

Mientras que Barreras cuestionó que se le siga dando tanta visibilidad a la mafia de los años 70 en Colombia, Bolívar señaló que los escritores y cineastas solo contamos sus historias: “Narcos, abusadores y corruptos son quienes hacen daño a la imagen del país”.

En conversación con 6AM Hoy por Hoy, el también excandidato a la Alcaldía de Bogotá se refirió a esta disputa, apuntando que “es hilar muy fino pensar que los escritores tienen la culpa de la mala fama de Colombia”.

“Este debate no es nuevo, aparece de vez en cuando. Lo que puedo decir es que antes que los escritores tomáramos como referencia el tema, primero estuvieron los narcotraficantes. Por ejemplo, Pablo Escobar murió en 1993 y la serie del patrón del mal apareció en el 2012 o 2010, mucho tiempo después y la fama de Colombia en este tiempo la dio Pablo Escobar, no el escritor”, señaló.

Además, indicó que este tipo de series no es para un público anglo, sino que lo consume el público hispano que ya conoce esa realidad, por lo que decir que mancha la imagen internacional del país es desmedido:

“No es cierto que se enamoren tanto del tema porque quieran dar una mala imagen, porque simplemente es una industria como todas que genera bastante empleo y divisas incluso en Colombia que se están haciendo bastantes series, no solo de narcos”.

De acuerdo con el excongresista, realizar este tipo de contenido es algo cíclico, no es el editor quien determina que se haga una serie de narcos, sino el productor con base en el consumo: “Yo de narcos he hecho dos series, Sin Tetas No Hay Paraíso y El Capo, que son basadas en ciencia ficción, solo el 50% de Sin Tetas fue basada en la realidad”.

“Hacer eso es tratar de culpar a alguien de lo que no ha hecho y es lo que pasa con la televisión y el cine, primero fue la violencia y luego el cine, primero fue el narcotráfico y luego lo escribimos”. Por último, Bolívar se refirió a su próxima serie “nido de ratas” sobre corrupción en el país:

“Voy a mencionar a quienes estén condenados porque es muy difícil, habría que cambiarle los nombres a quienes no estén condenados, pero no quiere decir que sean inocentes, sino que la justicia no ha funcionado o han logrado comprarla”.