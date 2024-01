Ni ministro, ni candidato presidencial: Roy Barreras desmiente rumores

Recientemente, el hoy embajador de Colombia en el Reino, Roy Barreras protagonizó una nueva discusión en redes sociales con el excongresista Gustavo Bolívar por el estreno de la serie de Griselda Blanco, alias ‘La Viuda Negra’ en Netflix.

Por medio de su cuenta de X, Barreras cuestionó una nota de la BBC en la que reconocían el trabajo de Sofía Vergara, quien interpreta a este personaje que fue la madrina de Pablo Escobar en el mundo del narcotráfico:“Ya! Suelten a Colombia! No más cultura de “entretenimiento” traqueta!”.

Al respecto, Bolívar no tarde en responderle:“Embajador. Narcos, abusadores y corruptos son quienes hacen daño a la imagen del país. Escritores y cineastas solo contamos sus historias”. El también excandidato a la Alcaldía de Bogotá también envío una indirecta a Barrera, diciendo que en el futuro sacará la serie “nido de ratas” sobre corrupción en el país.

En diálogo con 6AM Hoy por Hoy, el embajador Roy Barreras comentó que replicar la mafia de los años 70 con fines comerciales es hacerle daño a la imagen de Colombia y un abuso:

“Me ofende cuando veo en Reino Unido y en los países europeos que en cada tienda de recuerdos hay camisetas de Pablo escobar y del capo, el estigma sobre Colombia que muchos hemos vivido cuando mostramos el pasaporte como si fuera un país de mafiosos y de criminales”.

De acuerdo con el embajador, para la industria del entretenimiento aprovechar la violencia y el crimen genera un gran impacto e interés en la imagen internacional “Esa criminalidad mancha la bandera de Colombia y le pone el sello del país, y vende en el mundo la idea de que eso es, cuando Colombia tiene tanta belleza que mostrar, tanto dolor e historias de migración, desplazamiento, resiliencia”.

Frente a la disputa con Bolívar, dijo que toda sociedad democrática necesitan voces independientes: “Yo lo que conozco de Gustavo Bolívar es su gestión política, porque no he hecho seguimiento a su gestión cultural. Él ha jugado un papel importante que no se lo reconocieron en las elecciones de Bogotá, pero es un hombre que juega un papel relevante en la democracia, no tengo ninguna polémica con Gustavo Bolívar”.

¿Llegará a algún Ministerio?

Noticia en desarrollo