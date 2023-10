Bolívar: Perdimos sin vender la conciencia por ambición y sin pisotear nuestros principios

En medio de la contienda electoral, las encuestas revelaban que el hoy excandidato a la Alcaldía de Bogotá Gustavo Bolívar contaría con el apoyo suficiente para quedar en segundo lugar y terminar en una segunda vuelta. No obstante, los resultados en las elecciones de este 29 de octubre sorprendieron a los capitalinos.

Galán salió victorioso con un apoyo contundente del 49,03% de los electores. En segundo lugar, Juan Daniel Oviedo logró un 20,11% de los votos, siendo esta la sorpresa de las elecciones. Mientras que Gustavo Bolívar se quedó con el 18,71%.

Aunque Oviedo y Bolívar estuvieron muy cerca, a lo largo de toda la campaña se creía que Oviedo no lograría pasar al excandidato de la izquierda. De esta forma, Oviedo, el segundo con más votos, se quedó con la curul del Concejo de Bogotá.

Bolívar, que ha sido dos veces senador, tuvo a lo largo de la campaña el apoyo del Pacto Histórico. Tras ejercer su derecho al voto a las 10:00 a.m. manifestó: “Nunca piensen que un voto no hace la diferencia. Salgan a votar temprano y no bajen los brazos hasta las 4 de la tarde. Aún hay gente indecisa. Seduzcámosla con nuestras propuestas de una Bogotá incluyente, segura, moderna y próspera, gobernada con honestidad.”

Luego del cierre de urnas indicó que los resultados estarían “En manos de Dios y de los testigos electorales”. Pero horas más tarde reconoció los resultados y le deseó suerte a Galán. “Reconozco el triunfo de Carlos Fernando Galán y por el bien de Bogotá, le deseo mucha suerte en su gestión. A mis 570.000 votantes y a mi equipo colaborador todo mi agradecimiento. Hicimos política con decencia. Eso nos deja tranquilos. La lucha continúa.”

Además, en las últimas horas, el exaspirante a la Alcaldía de la capital aseguró que su campaña estuvo alejada de la ambición. “Ánimo guerreros y guerreras. Dignificamos la política y eso nos reserva un lugar en 572 mil corazones en Bogotá y millones en toda Colombia. Perdimos sin mentirle a la gente, sin vender la conciencia por ambición, sin pisotear nuestros principios y sin entregar a Bogotá a los megacontratistas y a las castas corruptas que la tienen sumida en el hambre, la inseguridad, la corrupción y la mediocridad de sus obras. Descansen un segundo que nos esperan mil batallas. Los y las amo.”

Su salida del Senado

Por otra parte, recordemos que el hoy excandidato de la izquierda renunció al Senado de la República el pasado 31 de diciembre del 2022. Este hecho se hizo efectivo luego de que una resolución firmada por el entonces presidente del Senado, Roy Barreras, fuera revelada.

Para ese momento los planes de Bolívar eran escribir una novela y no parecían distantes a un cargo de alcalde. “He tomado la decisión de renunciar al Senado. Este lunes empiezo a escribir una novela para el Canal RCN y el régimen de inhabilidades me lo impedía. Con total transparencia dejó abierta una posibilidad de participar en las elecciones de 2023, que aún no está definida. Gracias”. Fue por esto que pudo postularse en este 2023.