Alcalde Dumek rechaza nuevo obstáculo para ejecución del proyecto del Canal del Dique

Tras aceptar la invitación de PRODIQUE, con el fin de revisar los avances del Proyecto Canal del Dique, el alcalde mayor de Cartagena, Dumek Turbay Paz, expresó este jueves su preocupación tras conocerse el requerimiento de una licencia ambiental para la ejecución de esta gran apuesta que, precisamente, pretende la restauración ambiental de su zona de influencia en los departamentos de Bolívar, Atlántico y Sucre, y que enfrentaría una nueva traba que pone en riesgo su desarrollo.

El alcalde Dumek Turbay, que entre otros invitados, estuvo acompañado por el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano; y el expresidente Ernesto Samper, planteó la necesidad de la unidad regional de los departamentos que se verían afectados, frente al nuevo aplazamiento de un proyecto que considera “ya no admite más esperas”.

“Hoy no puedo negar mi absoluta preocupación y molestia porque había una amenaza sobre el proyecto, que era que se le exigiera licenciamiento ambiental y hoy ha sido formalizada esa condición. Es un proyecto de restauración ambiental. ¿Y entonces quién entiende que si vas a restaurar ambientalmente el ecosistema tengas que pedir un licenciamiento ambiental? Realmente es una contradicción. No más obstáculos ni demoras. Necesitamos restauración ambiental ya”, recalcó Turbay.

De acuerdo con el Alcalde Mayor de Cartagena, las trabas para la ejecución del proyecto Canal del Dique significan un riesgo latente para la navegabilidad de la bahía, al igual que el parque natural Islas del Rosario y el suministro de agua potable en Cartagena.

“Hay tantos desastres naturales que hemos vivido, en el recorrido del Canal del Dique, que es increíble que tengamos que asumir que hay un nuevo riesgo y una nueva amenaza para el proyecto. Así que vamos a luchar y a defender la región que es lo que nos merecemos”, concluyó Turbay.

El Alcalde Mayor de Cartagena manifestó que, con el objetivo de plantear una posición de rechazo frente a la exigencia de licenciamiento para el proyecto Canal del Dique, también convocará al gobernador de Bolívar, Yamil Arana; al igual que el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, quien también expresó su rechazo a este nuevo requisito, desde Cartagena.

Al término de la reunión se estableció la necesidad de concertar un espacio de diálogo con el Gobierno nacional, en busca de que sea reconsiderada dicha decisión y que sean escuchadas las comunidades, los gobiernos locales, alcaldías y departamentos.

Por su parte, el expresidente Ernesto Samper manifestó que “nos parece un contra sentido la decisión, ya que este proyecto consiste en la restauración ambiental, no es para construir autovías. Y dictar una licencia ambiental para salvar la naturaleza no tiene sentido”, manifestó el ex presidente Ernesto Samper.

En este encuentro, además del alcalde mayor de Cartagena, Dumek Turbay Paz; el y expresidente de Colombia Ernesto Samper Pizano, también asistieron, entre otros, del gobernador del Atlántico, Eduardo Verano; el exministro del Medio Ambiente, José Vicente Mogollón; el historiador e investigador, Alfonso Múnera; y el gerente general del Grupo Puerto de Cartagena, capitán Alfonso salas Trujillo.