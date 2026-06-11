Calamar, cada día más turístico: fachadas vuelven a brillar con proyecto +VIDA

Desarrollado en alianza con la Fundación Santo Domingo y la Fundación Pintuco, el proyecto avanza con una renovación integral del centro histórico del municipio mediante intervenciones que incluyen el mejoramiento de fachadas, la instalación de nuevo mobiliario urbano y procesos de formación comunitaria orientados a fortalecer el sentido de pertenencia y la apropiación cultural del territorio.

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Uno de los principales logros de esta estrategia es la recuperación de fachadas patrimoniales y tradicionales del casco urbano, una intervención que ya supera las diez fachadas restauradas y que continúa avanzando para embellecer el municipio y fortalecer su atractivo turístico.

La administración departamental destacó que esta transformación forma parte de una visión integral de desarrollo que busca posicionar a Bolívar como un destino turístico competitivo, generador de oportunidades económicas y de bienestar para las comunidades.

“Hemos avanzado mucho en la intervención de las fachadas y ahora muestran una cara totalmente diferente. Lo que queríamos lo estamos logrando. Que las fachadas de Calamar volvieran a tener esa belleza escondida que hace décadas maravillaban a los visitantes que llegaban”, expresó el gobernador Yamil Arana.

La recuperación urbana y patrimonial se complementa con el impulso turístico que ha venido experimentando Calamar gracias al arribo permanente de las dos rutas de cruceros de la empresa AmaWaterways, fenómeno que ha significado un renacer del turismo fluvial en el municipio.

Esta dinámica representa una oportunidad histórica para fortalecer la economía local, dinamizar el comercio y proyectar a Calamar como uno de los nuevos destinos turísticos del Caribe colombiano.

De manera paralela, el gobierno departamental liderado por Yamil Arana desarrolla inversiones estratégicas en infraestructura que incluyen la construcción del sistema de alcantarillado, la pavimentación de tres kilómetros de vías urbanas y la construcción de una cancha de fútbol, obras que impactan positivamente la movilidad, el saneamiento básico y los espacios de recreación para niños y jóvenes.

Con “Más Vida Calamar”, la Gobernación de Bolívar reafirma su compromiso de seguir impulsando proyectos que mejoren la calidad de vida de los bolivarenses y promuevan un departamento con más oportunidades, turismo y desarrollo para todos.