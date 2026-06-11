Clemencia se prepara para la II Feria Multimarca: motos, vehículos, promociones y grandes sorteos en un solo lugar

La plaza principal de Clemencia se convertirá en el mayor escenario automotriz de la región con la realización de la II Feria Multimarca, un evento organizado por el Instituto Municipal de Tránsito y Transporte de Clemencia (IMTTC), en alianza con la Alcaldía Municipal.

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La jornada reunirá a reconocidos concesionarios de motocicletas de Bolívar y Atlántico, además de importantes aliados del sector automotor, ofreciendo a los asistentes la oportunidad de conocer las últimas novedades del mercado, acceder a promociones especiales y encontrar opciones de financiamiento para adquirir vehículo propio.

Según los organizadores, la feria busca acercar a los ciudadanos a una amplia oferta comercial en un solo espacio, facilitando el acceso a motocicletas y vehículos con condiciones preferenciales y beneficios exclusivos para los compradores.

Entre las marcas participantes se encuentran Honda, Auteco, Hero, UMA y Suzuki, empresas líderes en el mercado de las dos ruedas, que llegarán con exhibiciones, asesorías comerciales y ofertas especiales para quienes estén interesados en estrenar motocicleta.

Además, la feria contará con la participación especial de Vehicosta Chevrolet, que presentará su portafolio de vehículos y las más recientes innovaciones tecnológicas de la marca, así como del Centro de Enseñanza Automovilística DACARS, que brindará información sobre formación y capacitación para conductores.

Premios, incentivos y cultura vial

Uno de los principales atractivos del evento será la entrega de premios y sorteos dirigidos a los asistentes, como parte de una estrategia para promover la seguridad vial y el cumplimiento de las normas de tránsito.

Durante la feria se entregarán bonos de combustible, gorras y camisetas institucionales, además de realizarse un gran sorteo cuyo premio principal será un SOAT y una revisión técnico-mecánica completamente gratis.

Los organizadores destacaron que estas actividades buscan incentivar la formalidad y fortalecer la cultura de la movilidad segura en el municipio.

Clemencia, líder en matrículas de motocicletas en Bolívar

En el marco del evento, el Instituto Municipal de Tránsito y Transporte de Clemencia resaltará los beneficios de matricular vehículos en esta jurisdicción, destacando que actualmente el organismo se ha consolidado como uno de los líderes departamentales en matrículas de motocicletas.

De acuerdo con el IMTTC, este crecimiento ha sido posible gracias a la agilidad en los trámites, la atención al usuario y las tarifas competitivas que ofrece la entidad, convirtiéndose en una alternativa atractiva para los propietarios de vehículos en Bolívar.

Atención personalizada para ponerse al día

La feria también contará con un módulo especial de cartera, donde funcionarios capacitados brindarán orientación y acompañamiento a los ciudadanos que deseen resolver obligaciones pendientes relacionadas con tránsito y transporte.

La iniciativa permitirá a los usuarios actualizar su situación, recibir asesoría personalizada y conocer los beneficios disponibles para cumplir con sus compromisos de manera oportuna.

Con esta segunda edición, la Alcaldía de Clemencia y el Instituto Municipal de Tránsito buscan consolidar una vitrina comercial que impulse la economía local, fortalezca la cultura vial y facilite el acceso de los ciudadanos a nuevas alternativas de movilidad.

La invitación está abierta para que familias, emprendedores y amantes del sector automotor participen en esta gran jornada que promete reunir promociones, entretenimiento, educación vial y oportunidades únicas para quienes sueñan con estrenar vehículo.