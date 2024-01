“No lo ordené”: Laura Sarabia sobre caso de polígrafo a Marelbys Meza

JUDICIAL

Laura Sarabia, exjefe de Gabinete de la Presidencia de la República llegó a la Fiscalía General de la Nación a rendir interrogatorio y a responder sobre todas las preguntas sobre las presuntas irregularidades en el polígrafo que le fue practicado a su exniñera Marelbys Meza.

Antes de ingresar a la Fiscalía, Laura Sarabia leyó un comunicado y dijo que ella no ordenó el polígrafo.

“Reitero no ordené, no podía hacerlo, y no fue iniciativa mía ningún polígrafo. Tengo el convencimiento y certeza de que la Jefatura de Protección Presidencial actuó conforme a la ley y fueron respetuosos de la libertad y la dignidad de las personas. Confío en que una justicia recta y digna permita pasar esta página amarga, seguiré luchando profundamente por defender mi reputación y mi buen nombre de todas las acciones malintencionadas que han rodeado estos episodios”.

También anunció que se avecinan acciones legales.

“No he dudado en emprender acciones legales contra aquellos que me han difamado y me han calumniado, acciones que ya provocaron citaciones ante la Fiscalía el próximo 24 de enero”.

Los involucrados

Por este caso, la Fiscalía ha judicializado al coronel Carlos Feria, jefe de la Oficina de Polígrafos y seguridad en la Casa de Nariño, del capitán Elkin Gómez, y el intendente Jhon Sacristán por presuntos abusos en la prueba de polígrafo a Marelbys Mesa.

Según la investigación, el coronel Feria, al parecer, ordenó a varios de sus subalternos ubicar un dinero que se perdió de la casa de Laura Sarabia, el 29 de enero de este año.

Asimismo, habría dispuesto de un vehículo oficial para trasladar a Marelbys Meza desde su residencia en Soacha (Cundinamarca), hasta el edificio Galán, donde funciona la Sala de Polígrafo de la Casa de Nariño.