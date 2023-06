Parte del dinero perdido en casa de Laura Sarabia se habría recuperado

JUDICIAL

La revista Semana publicó un artículo en el que afirma que existe un testigo, quien reveló que, al parecer, el dinero perdido en la casa de Laura Sarabia, la exjefa de gabinete presidencial, eran $3.000 millones, que estaban en cinco maletas y que al parecer la “plata era del presidente Gustavo Petro”.

Como lo anticipó Gustavo Gómez, director de 6AM Hoy Por Hoy de Caracol Radio, el pasado 6 de junio, existía una hipótesis de investigación muy seria que tenía que ver, con que, parte del dinero robado, había sido recuperado. Situación que implicó una operación que no se hizo pública y quedaban muchas dudas al respecto.

Gómez dijo en su momento que, si no se hizo pública, era porque aparentemente hay dudas sobre la procedencia de los dineros y esa operación no la conocía el actual director de la Policía, William Salamanca, porque efectivamente, participaron funcionarios públicos en la recuperación de ese dinero, pero, no lo hicieron por los canales indicados. ¿Cuánta plata se recuperó? No se sabe.

Justamente, hoy la Revista Sema dice que el monto que se recuperó de este dinero fue de $268 millones, presupuesto que el fallecido coronel Óscar Dávila habría entregado a Laura Sarabia, pistas que estarían grabadas en las cámaras de seguridad del edificio en donde vive la exjefa de gabinete.

Otro detalle que revela Semana es que, según ese testigo, fue el coronel Dávila, quien dio la orden de interceptar los teléfonos de las exempleadas de Sarabia. Además, que Dávila le habría pagado 20 millones de pesos a un mayor de nombre John Jairo Tolosa de la DIJIN, para defenderse.