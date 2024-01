Mindeporte pedía retirar a Fepcube del torneo para avalar la serie: Edinson Rentería

Tras la cancelación de la Serie Intercontinental de Béisbol, el empresario deportivo Edinson Rentería, confirmó que recibió todo el apoyo de la Alcaldía de Barranquilla y la Gobernación del Atlántico para realizar el evento, pero el Ministerio del Deporte y el Comité Olímpico Colombiano fueron los que no dieron su visto bien para llevar a cabo el certamen.

El hermano de Edgar Rentería, quien es el beisbolista más laureado en nuestro país, ratificó que desde el Ministerio de Deporte exigieron la no participación de la Federación Profesional Cubana de Béisbol (FEPCUBE), petición que fue rechazada por Rentería.

“El Ministerio del Deporte emitió un comunicado en donde no avalaba la serie y posteriormente no teníamos el permiso para usar el escenario aquí en Barranquilla y sin escenario no podíamos hacer la serie”, precisó Rentería.

El presidente del Team Rentería sostuvo que los equipos participantes recibieron con muy mal gusto la cancelación del torneo y que desde ya se encuentran gestionando para conseguir un país que pueda darle luz verde a la organización de este certamen beisbolero.

Además, agregó que la única forma de pensar nuevamente en realizar un certamen en la ciudad es que sea admitida la participación de Fepcube.

Por otro lado, la Federación Cubana de Beisbol y Softbol (FCBS) agradeció en un comunicado al Ministerio Deporte y el Comité Olímpico nacional, al reconocerlos “como la representante legítima del beisbol en Cuba, así como el derecho al uso soberano de los símbolos patrios”.

LEA TAMBIÉN: Junior Vs. Millonarios: definidos los árbitros para el juego de ida de la Superliga